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В Совфеде предложили считать гибель мирных граждан СССР в войне геноцидом
В Совфеде предложили считать гибель мирных граждан СССР в войне геноцидом - РИА Новости, 18.11.2021
В Совфеде предложили считать гибель мирных граждан СССР в войне геноцидом
Гибель от 13 до 18 миллионов мирных советских граждан во время Второй мировой войны необходимо признать геноцидом, полагает сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:35
2021-11-18T14:35
в мире
ссср
германия
алексей пушков
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Гибель от 13 до 18 миллионов мирных советских граждан во время Второй мировой войны необходимо признать геноцидом, полагает сенатор Алексей Пушков.По его словам, в ходе геноцида советского народа во Вторую мировую войну были уничтожены, по разным оценкам, от 13 до 18 миллионов мирных граждан СССР. "Однако на международном уровне признан геноцид лишь евреев, цыган и армян", - напомнил сенатор.По его мнению, в данном случае уничтожение мирных советских граждан должно быть признано геноцидом не по национальному признаку, а по принадлежности к одной стране, поскольку для представителей фашистской Германии имело значение их гражданство.
https://ria.ru/20211028/lukashenko-1756642404.html
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в мире, ссср, германия, алексей пушков
14:35 18.11.2021
 
В Совфеде предложили считать гибель мирных граждан СССР в войне геноцидом

Сенатор Пушков: гибель миллионов мирных граждан СССР необходимо признать геноцидом

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Гибель от 13 до 18 миллионов мирных советских граждан во время Второй мировой войны необходимо признать геноцидом, полагает сенатор Алексей Пушков.
"Наша страна тогда стала объектом геноцида как единое целое, поскольку в 1941 году отдельно Белоруссии, отдельно Украины или республик Средней Азии не существовало. Эту тему необходимо поднимать", - сказал он в четверг на "круглом столе".
По его словам, в ходе геноцида советского народа во Вторую мировую войну были уничтожены, по разным оценкам, от 13 до 18 миллионов мирных граждан СССР. "Однако на международном уровне признан геноцид лишь евреев, цыган и армян", - напомнил сенатор.
По его мнению, в данном случае уничтожение мирных советских граждан должно быть признано геноцидом не по национальному признаку, а по принадлежности к одной стране, поскольку для представителей фашистской Германии имело значение их гражданство.
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В миреСССРГерманияАлексей Пушков
 
 
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