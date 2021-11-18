https://ria.ru/20211118/vov-1759640952.html
В Совфеде предложили считать гибель мирных граждан СССР в войне геноцидом
В Совфеде предложили считать гибель мирных граждан СССР в войне геноцидом - РИА Новости, 18.11.2021
В Совфеде предложили считать гибель мирных граждан СССР в войне геноцидом
Гибель от 13 до 18 миллионов мирных советских граждан во время Второй мировой войны необходимо признать геноцидом, полагает сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:35
2021-11-18T14:35
2021-11-18T14:35
в мире
ссср
германия
алексей пушков
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Гибель от 13 до 18 миллионов мирных советских граждан во время Второй мировой войны необходимо признать геноцидом, полагает сенатор Алексей Пушков.По его словам, в ходе геноцида советского народа во Вторую мировую войну были уничтожены, по разным оценкам, от 13 до 18 миллионов мирных граждан СССР. "Однако на международном уровне признан геноцид лишь евреев, цыган и армян", - напомнил сенатор.По его мнению, в данном случае уничтожение мирных советских граждан должно быть признано геноцидом не по национальному признаку, а по принадлежности к одной стране, поскольку для представителей фашистской Германии имело значение их гражданство.
https://ria.ru/20211028/lukashenko-1756642404.html
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в мире, ссср, германия, алексей пушков
В Совфеде предложили считать гибель мирных граждан СССР в войне геноцидом
Сенатор Пушков: гибель миллионов мирных граждан СССР необходимо признать геноцидом