19:45 18.11.2021 (обновлено: 20:03 18.11.2021)
В здравницах Кубани более 17 тысяч человек восстановились после COVID-19
В здравницах на Кубани более 17 тысяч человек прошли восстановление после COVID-19
КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. Постковидное восстановление в здравницах Краснодарского края с начала текущего года прошли более 17 тысяч человек, оздоровление по спецпрограммам после заболевания доступно жителям как Кубани, так и других регионов, сообщает краевое Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия.
"На сегодняшний день санаторно-курортное оздоровление после коронавируса прошли свыше 17 тысяч человек. Это жители Краснодарского края и других регионов", - сообщили в Минкурортов, добавив, что среди тех, кто прошел оздоровление, 266 сотрудников инфекционных госпиталей.
Уточняется, что пациентам в стандартный набор медицинских услуг дополнительно добавляют процедуры, предполагающие дополнительную двигательную активность, лечебную физкультуру, упражнения по восстановлению дыхательной активности. "Реабилитация направлена на восстановление организма, повышение работоспособности, стабилизацию психоэмоционального состояния", - пояснили в ведомстве.
Минкурортов края сформировало сборник лучших практик санаторно-курортного оздоровления для пациентов, перенесших COVID-19, в его перечень входят 53 объекта на 37 тысяч койко-мест. Большинство из них расположены на Черноморском побережье. В Краснодаре реабилитацию проводит городская бальнеолечебница. Сборник здравниц опубликован на сайте министерства.
Семь санаториев Анапы, Геленджика и Горячего Ключа предлагают пройти курс восстановления за счет средств обязательного медицинского страхования по направлению государственных медучреждений. Кроме того, на Кубани проходит углубленная диспансеризация переболевших COVID-19. Программу запустили с 1 июля 2021 года в рамках национального проекта "Здравоохранение". Обследования проводят в 93 медицинских учреждениях.