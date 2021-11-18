https://ria.ru/20211118/vosstanovlenie-1759707329.html

В здравницах Кубани более 17 тысяч человек восстановились после COVID-19

В здравницах Кубани более 17 тысяч человек восстановились после COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021

В здравницах Кубани более 17 тысяч человек восстановились после COVID-19

Постковидное восстановление в здравницах Краснодарского края с начала текущего года прошли более 17 тысяч человек, оздоровление по спецпрограммам после... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T19:45

2021-11-18T19:45

2021-11-18T20:03

общество

краснодарский край

анапа

краснодар

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759587433_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_ccd11e13033db526c4480263d42c55fa.jpg

КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. Постковидное восстановление в здравницах Краснодарского края с начала текущего года прошли более 17 тысяч человек, оздоровление по спецпрограммам после заболевания доступно жителям как Кубани, так и других регионов, сообщает краевое Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия."На сегодняшний день санаторно-курортное оздоровление после коронавируса прошли свыше 17 тысяч человек. Это жители Краснодарского края и других регионов", - сообщили в Минкурортов, добавив, что среди тех, кто прошел оздоровление, 266 сотрудников инфекционных госпиталей.Уточняется, что пациентам в стандартный набор медицинских услуг дополнительно добавляют процедуры, предполагающие дополнительную двигательную активность, лечебную физкультуру, упражнения по восстановлению дыхательной активности. "Реабилитация направлена на восстановление организма, повышение работоспособности, стабилизацию психоэмоционального состояния", - пояснили в ведомстве.Минкурортов края сформировало сборник лучших практик санаторно-курортного оздоровления для пациентов, перенесших COVID-19, в его перечень входят 53 объекта на 37 тысяч койко-мест. Большинство из них расположены на Черноморском побережье. В Краснодаре реабилитацию проводит городская бальнеолечебница. Сборник здравниц опубликован на сайте министерства.Семь санаториев Анапы, Геленджика и Горячего Ключа предлагают пройти курс восстановления за счет средств обязательного медицинского страхования по направлению государственных медучреждений. Кроме того, на Кубани проходит углубленная диспансеризация переболевших COVID-19. Программу запустили с 1 июля 2021 года в рамках национального проекта "Здравоохранение". Обследования проводят в 93 медицинских учреждениях.

https://ria.ru/20211118/vaktsinatsiya-1759692568.html

краснодарский край

анапа

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, краснодарский край, анапа, краснодар, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии