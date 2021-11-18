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Поставки вооружения вдохновляют Киев на развитие конфликта, заявил Песков
Поставки вооружения вдохновляют Киев на развитие конфликта, заявил Песков - РИА Новости, 18.11.2021
Поставки вооружения вдохновляют Киев на развитие конфликта, заявил Песков
НАТО отправляет на Украину новейшие системы вооружений, это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T21:31
2021-11-18T21:31
2021-11-18T21:49
вооружение
украина
киев
дмитрий песков
донбасс
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. НАТО отправляет на Украину новейшие системы вооружений, это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала."На лицо процесс продвижения военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ. Украина накачивается НАТОвскими вооружениями, американцы и другие страны НАТО посылают туда новейшие системы вооружения. Все это вдохновляет "горячие головы" на Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксовки минских договоренностей попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. То есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы", - сказал Песков."Вот это и является красными линиями. И то, что Россия решительные меры принимает на этом фоне, который отчетливо фиксируют наши оппоненты на Западе", - добавил Песков.
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вооружение, украина, киев, дмитрий песков, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, в мире, нато
21:31 18.11.2021 (обновлено: 21:49 18.11.2021)
Поставки вооружения вдохновляют Киев на развитие конфликта, заявил Песков
Песков: поставки вооружения вдохновляют Киев на силовое решение конфликта на Донбассе