https://ria.ru/20211118/vooruzhenie-1759717316.html

Поставки вооружения вдохновляют Киев на развитие конфликта, заявил Песков

Поставки вооружения вдохновляют Киев на развитие конфликта, заявил Песков - РИА Новости, 18.11.2021

Поставки вооружения вдохновляют Киев на развитие конфликта, заявил Песков

НАТО отправляет на Украину новейшие системы вооружений, это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T21:31

2021-11-18T21:31

2021-11-18T21:49

вооружение

украина

киев

дмитрий песков

донбасс

ситуация в днр и лнр

россия

в мире

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. НАТО отправляет на Украину новейшие системы вооружений, это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала."На лицо процесс продвижения военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ. Украина накачивается НАТОвскими вооружениями, американцы и другие страны НАТО посылают туда новейшие системы вооружения. Все это вдохновляет "горячие головы" на Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксовки минских договоренностей попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. То есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы", - сказал Песков."Вот это и является красными линиями. И то, что Россия решительные меры принимает на этом фоне, который отчетливо фиксируют наши оппоненты на Западе", - добавил Песков.

https://ria.ru/20211118/soglasheniya-1759664026.html

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киев

донбасс

россия

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вооружение, украина, киев, дмитрий песков, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, в мире, нато