13:18 18.11.2021 (обновлено: 17:41 18.11.2021)
Воронежская облдума наградила студентов-медиков за волонтерство
Студенты-медики получили награды Воронежской областной думы за помощь в борьбе с COVID-19
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думыВоронежская облдума наградила студентов-медиков за волонтерство
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думы
ВОРОНЕЖ, 18 ноя - РИА Новости. Студенты-медики получили награды Воронежской областной думы за волонтерскую деятельность и помощь в борьбе с пандемией COVID, сообщает заксобрание.
Церемония, приуроченная к международному дню студентов, прошла большом зале Воронежской областной думы. В парламентский центр пригласили самых активных добровольцев — студентов медуниверситета, которые оказывают помощь населению и врачам в период пандемии. Встречу провел председатель Воронежской областной думы, председатель попечительского совета Воронежского государственного медуниверситета им. Н.Н. Бурденко Владимир Нетёсов. Он поблагодарил волонтеров за участие в общественной работе, поздравил их с международным днем студента и вручил награды регионального парламента.
"Особо хочу отметить ваш вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории региона. Опыт университета по развитию добровольчества сегодня востребован во многих медицинских вузах страны, а реализация проекта "Волонтеры-медики" является одной из самых успешных и результативных практик в России. Депутатский корпус областной думы в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти, советом ректоров Воронежской области и впредь будет оказывать всемерную поддержку волонтерскому движению", — сказал Владимир Нетёсов.
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думыВоронежская облдума наградила студентов-медиков за волонтерство
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думы
Воронежская облдума наградила студентов-медиков за волонтерство
Сегодня в Воронежской области более 600 студентов-медиков работают в красных зонах, еще 150 помогают врачам в поликлиниках города и области, а также отвечают на звонки воронежцев, поступающие на горячую линию департамента здравоохранения.