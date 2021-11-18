https://ria.ru/20211118/volonterstvo-1759621325.html

Воронежская облдума наградила студентов-медиков за волонтерство

Воронежская облдума наградила студентов-медиков за волонтерство - РИА Новости, 18.11.2021

Воронежская облдума наградила студентов-медиков за волонтерство

Студенты-медики получили награды Воронежской областной думы за волонтерскую деятельность и помощь в борьбе с пандемией COVID, сообщает заксобрание. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:18

2021-11-18T13:18

2021-11-18T17:41

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ВОРОНЕЖ, 18 ноя - РИА Новости. Студенты-медики получили награды Воронежской областной думы за волонтерскую деятельность и помощь в борьбе с пандемией COVID, сообщает заксобрание.Церемония, приуроченная к международному дню студентов, прошла большом зале Воронежской областной думы. В парламентский центр пригласили самых активных добровольцев — студентов медуниверситета, которые оказывают помощь населению и врачам в период пандемии. Встречу провел председатель Воронежской областной думы, председатель попечительского совета Воронежского государственного медуниверситета им. Н.Н. Бурденко Владимир Нетёсов. Он поблагодарил волонтеров за участие в общественной работе, поздравил их с международным днем студента и вручил награды регионального парламента."Особо хочу отметить ваш вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории региона. Опыт университета по развитию добровольчества сегодня востребован во многих медицинских вузах страны, а реализация проекта "Волонтеры-медики" является одной из самых успешных и результативных практик в России. Депутатский корпус областной думы в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти, советом ректоров Воронежской области и впредь будет оказывать всемерную поддержку волонтерскому движению", — сказал Владимир Нетёсов.Сегодня в Воронежской области более 600 студентов-медиков работают в красных зонах, еще 150 помогают врачам в поликлиниках города и области, а также отвечают на звонки воронежцев, поступающие на горячую линию департамента здравоохранения.

https://ria.ru/20211022/voronezh-1755851517.html

https://ria.ru/20211115/byudzhet-1759069826.html

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