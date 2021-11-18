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Британия направит на польско-белорусскую границу роту инженерных войск
Британия направит на польско-белорусскую границу роту инженерных войск - РИА Новости, 18.11.2021
Британия направит на польско-белорусскую границу роту инженерных войск
Великобритания направит на польско-белорусскую границу роту инженерных войск, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак после встречи с министром РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:00
2021-11-18T15:00
в мире
белоруссия
минск
великобритания
польша
мариуш блащак
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Великобритания направит на польско-белорусскую границу роту инженерных войск, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак после встречи с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом."Когда мы в последний раз виделись в Брюсселе – это был конец октября – Бен спросил меня, каким образом Великобритания может поддержать Польшу, которая уже в тот момент была под гибридной атакой. Во время той встречи появилось предложение, чтобы Великобритания выслала в Польшу роту солдат инженерных войск, чтобы поддержать наших саперов, и уже 11 ноября группа рекогносцировки приехала в Польшу и несколько дней посещала границу, общалась с нашими солдатами", – сказал Блащак."И эффект был такой, что уже скоро в Польшу приедет рота инженерных войск, чтобы вместе с польскими солдатами поддерживать все то, что мы построили на польско-белорусской границе – это временное заграждение, которое служит обеспечению безопасности Польши, а также безопасности государств Североатлантического союза", - добавил он.Блащак надеется, что британские саперы прибудут в Польшу еще в ноябре. "Я надеюсь, что еще в этом месяце рота британских солдат так быстро, как это возможно, начнет службу совместно с польскими солдатами", - сказал он.Он пояснил, что "задачей британских солдат будет починка временного ограждения на польско-белорусской границе и поддержка дорожного сообщения вдоль ограды и на подъезде к ограждению".С начала года польские пограничники зафиксировали более 34 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, из них 6 тысяч в ноябре, около 17,3 тысячи в октябре, почти 7,7 тысячи в сентябре и более 3,5 тысячи в августе.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
https://ria.ru/20211118/zapad-1759563838.html
белоруссия
минск
великобритания
польша
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-18T15:00
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PT0M56S
Польские силовики применяют для сдерживания мигрантов светошумовые гранаты
Польские силовики применили слезоточивый газ против мигрантов на границе с Белоруссией. Беженцы начали ломать заграждение и бросать в них камни.
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60
в мире, белоруссия, минск, великобритания, польша, мариуш блащак, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:00 18.11.2021
 
Британия направит на польско-белорусскую границу роту инженерных войск

Британия направит на границу Польши и Белоруссии роту инженерных войск из-за мигрантов

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Великобритания направит на польско-белорусскую границу роту инженерных войск, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак после встречи с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.
"Когда мы в последний раз виделись в Брюсселе – это был конец октября – Бен спросил меня, каким образом Великобритания может поддержать Польшу, которая уже в тот момент была под гибридной атакой. Во время той встречи появилось предложение, чтобы Великобритания выслала в Польшу роту солдат инженерных войск, чтобы поддержать наших саперов, и уже 11 ноября группа рекогносцировки приехала в Польшу и несколько дней посещала границу, общалась с нашими солдатами", – сказал Блащак.
"И эффект был такой, что уже скоро в Польшу приедет рота инженерных войск, чтобы вместе с польскими солдатами поддерживать все то, что мы построили на польско-белорусской границе – это временное заграждение, которое служит обеспечению безопасности Польши, а также безопасности государств Североатлантического союза", - добавил он.
Блащак надеется, что британские саперы прибудут в Польшу еще в ноябре. "Я надеюсь, что еще в этом месяце рота британских солдат так быстро, как это возможно, начнет службу совместно с польскими солдатами", - сказал он.
Он пояснил, что "задачей британских солдат будет починка временного ограждения на польско-белорусской границе и поддержка дорожного сообщения вдоль ограды и на подъезде к ограждению".
С начала года польские пограничники зафиксировали более 34 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, из них 6 тысяч в ноябре, около 17,3 тысячи в октябре, почти 7,7 тысячи в сентябре и более 3,5 тысячи в августе.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Владимир Огрызко - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 02:44
На Украине разочаровались в Западе из-за кризиса с мигрантами
 
В миреБелоруссияМинскВеликобританияПольшаМариуш БлащакСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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