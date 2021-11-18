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Британия направит на польско-белорусскую границу роту инженерных войск

Британия направит на польско-белорусскую границу роту инженерных войск - РИА Новости, 18.11.2021

Британия направит на польско-белорусскую границу роту инженерных войск

Великобритания направит на польско-белорусскую границу роту инженерных войск, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак после встречи с министром РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T15:00

2021-11-18T15:00

2021-11-18T15:00

в мире

белоруссия

минск

великобритания

польша

мариуш блащак

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Великобритания направит на польско-белорусскую границу роту инженерных войск, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак после встречи с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом."Когда мы в последний раз виделись в Брюсселе – это был конец октября – Бен спросил меня, каким образом Великобритания может поддержать Польшу, которая уже в тот момент была под гибридной атакой. Во время той встречи появилось предложение, чтобы Великобритания выслала в Польшу роту солдат инженерных войск, чтобы поддержать наших саперов, и уже 11 ноября группа рекогносцировки приехала в Польшу и несколько дней посещала границу, общалась с нашими солдатами", – сказал Блащак."И эффект был такой, что уже скоро в Польшу приедет рота инженерных войск, чтобы вместе с польскими солдатами поддерживать все то, что мы построили на польско-белорусской границе – это временное заграждение, которое служит обеспечению безопасности Польши, а также безопасности государств Североатлантического союза", - добавил он.Блащак надеется, что британские саперы прибудут в Польшу еще в ноябре. "Я надеюсь, что еще в этом месяце рота британских солдат так быстро, как это возможно, начнет службу совместно с польскими солдатами", - сказал он.Он пояснил, что "задачей британских солдат будет починка временного ограждения на польско-белорусской границе и поддержка дорожного сообщения вдоль ограды и на подъезде к ограждению".С начала года польские пограничники зафиксировали более 34 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, из них 6 тысяч в ноябре, около 17,3 тысячи в октябре, почти 7,7 тысячи в сентябре и более 3,5 тысячи в августе.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211118/zapad-1759563838.html

белоруссия

минск

великобритания

польша

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-18T15:00 true PT0M56S

Польские силовики применяют для сдерживания мигрантов светошумовые гранаты Польские силовики применили слезоточивый газ против мигрантов на границе с Белоруссией. Беженцы начали ломать заграждение и бросать в них камни. 2021-11-18T15:00 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, великобритания, польша, мариуш блащак, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии