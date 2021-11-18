https://ria.ru/20211118/vaktsinatsiya-1759692568.html

В Минздраве порекомендовали "Спутник Лайт" для вакцинации после COVID-19

В Минздраве порекомендовали "Спутник Лайт" для вакцинации после COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021

В Минздраве порекомендовали "Спутник Лайт" для вакцинации после COVID-19

Вакцина "Спутник Лайт" может применяться для первичной вакцинации от COVID-19, после перенесенной болезни и для ревакцинации, заявил заместитель министра... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T18:20

2021-11-18T18:20

2021-11-18T18:20

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" может применяться для первичной вакцинации от COVID-19, после перенесенной болезни и для ревакцинации, заявил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев."Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" - это самостоятельный эффективный вакцинный препарат, который может применяться как для первичной вакцинации от COVID-19, так и для вакцинации после перенесенной коронавирусной инфекции и повторной вакцинации, когда он также формирует хороший иммунный ответ", - сказал журналистам Гриднев.При этом в опубликованной в четверг обновленной версии методических рекомендаций Минздрава РФ говорится, что использование вакцины "Спутник Лайт" целесообразно для ревакцинации через полгода после первичной в условиях пандемии COVID-19, а также через 6 месяцев после перенесенного заболевания.

https://ria.ru/20211118/sputnik-1759689054.html

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