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В Минздраве рекомендовали пенсионерам прививаться "Спутником V"

В Минздраве рекомендовали пенсионерам прививаться "Спутником V" - РИА Новости, 18.11.2021

В Минздраве рекомендовали пенсионерам прививаться "Спутником V"

Людям старше 60 лет при первичной вакцинации следует применять вакцину "Спутник V", сообщил журналистам замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T18:05

2021-11-18T18:05

2021-11-18T18:13

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Людям старше 60 лет при первичной вакцинации следует применять вакцину "Спутник V", сообщил журналистам замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев."При этом для людей в возрасте старше 60 лет специалисты рекомендуют при первичной вакцинации применять двухкомпонентную вакцину "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), поскольку в связи с особенностями иммунитета в этой возрастной группе применение второго компонента помогает сформировать более надежную защиту", - сказал он.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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