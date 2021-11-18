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В Минздраве рекомендовали пенсионерам прививаться "Спутником V"
В Минздраве рекомендовали пенсионерам прививаться "Спутником V" - РИА Новости, 18.11.2021
В Минздраве рекомендовали пенсионерам прививаться "Спутником V"
Людям старше 60 лет при первичной вакцинации следует применять вакцину "Спутник V", сообщил журналистам замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T18:05
2021-11-18T18:13
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Людям старше 60 лет при первичной вакцинации следует применять вакцину "Спутник V", сообщил журналистам замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев."При этом для людей в возрасте старше 60 лет специалисты рекомендуют при первичной вакцинации применять двухкомпонентную вакцину "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), поскольку в связи с особенностями иммунитета в этой возрастной группе применение второго компонента помогает сформировать более надежную защиту", - сказал он.
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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, олег гриднев, вакцинация россиян от covid-19
18:05 18.11.2021 (обновлено: 18:13 18.11.2021)
 
В Минздраве рекомендовали пенсионерам прививаться "Спутником V"

Замглавы Минздрава Гриднев посоветовал пенсионерам первично прививаться "Спутником V"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВакцинация в центральной районной поликлинике ГБУЗ "Кореновская ЦРБ" города Кореновска
Вакцинация в центральной районной поликлинике ГБУЗ Кореновская ЦРБ города Кореновска - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Людям старше 60 лет при первичной вакцинации следует применять вакцину "Спутник V", сообщил журналистам замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.
"При этом для людей в возрасте старше 60 лет специалисты рекомендуют при первичной вакцинации применять двухкомпонентную вакцину "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), поскольку в связи с особенностями иммунитета в этой возрастной группе применение второго компонента помогает сформировать более надежную защиту", - сказал он.
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