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Инфекционист оценил влияние "Спутника V" на организм
Инфекционист оценил влияние "Спутника V" на организм - РИА Новости, 18.11.2021
Инфекционист оценил влияние "Спутника V" на организм
Вакцинация "Спутником V" раз в полгода не несет большую нагрузку на организм, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:35
2021-11-18T14:35
2021-11-18T14:35
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вакцинация "Спутником V" раз в полгода не несет большую нагрузку на организм, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев."Абсолютно нет. Вы знаете, в свое время те, кто работал в Африке, в Азии, вакцинировались от холеры. Нас вакцинировали каждые 6 месяцев. Это обычная практика", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, не несет ли на организм слишком большую нагрузку вакцинация раз в полгода "Спутником V".
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Инфекционист оценил влияние "Спутника V" на организм
Врач Малышев: вакцинация "Спутником V" раз в полгода не несет большую нагрузку на организм