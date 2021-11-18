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Инфекционист оценил влияние "Спутника V" на организм
Инфекционист оценил влияние "Спутника V" на организм - РИА Новости, 18.11.2021
Инфекционист оценил влияние "Спутника V" на организм
Вакцинация "Спутником V" раз в полгода не несет большую нагрузку на организм, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:35
2021-11-18T14:35
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вакцинация "Спутником V" раз в полгода не несет большую нагрузку на организм, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев."Абсолютно нет. Вы знаете, в свое время те, кто работал в Африке, в Азии, вакцинировались от холеры. Нас вакцинировали каждые 6 месяцев. Это обычная практика", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, не несет ли на организм слишком большую нагрузку вакцинация раз в полгода "Спутником V".
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общество, азия, африка, здоровье - общество, коронавирусы, николай малышев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
14:35 18.11.2021
 
Инфекционист оценил влияние "Спутника V" на организм

Врач Малышев: вакцинация "Спутником V" раз в полгода не несет большую нагрузку на организм

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вакцинация "Спутником V" раз в полгода не несет большую нагрузку на организм, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
"Абсолютно нет. Вы знаете, в свое время те, кто работал в Африке, в Азии, вакцинировались от холеры. Нас вакцинировали каждые 6 месяцев. Это обычная практика", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, не несет ли на организм слишком большую нагрузку вакцинация раз в полгода "Спутником V".
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Распространение коронавирусаОбществоАзияАфрикаЗдоровье - ОбществоКоронавирусыНиколай МалышевКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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