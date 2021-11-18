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https://ria.ru/20211118/vaktsinatsiya-1759603292.html
Белорусский сенатор рассказал о вакцинации мигрантов от COVID-19
Белорусский сенатор рассказал о вакцинации мигрантов от COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021
Белорусский сенатор рассказал о вакцинации мигрантов от COVID-19
Белорусские власти в четверг начнут вакцинировать мигрантов от коронавируса, сообщил журналистам депутат Совета Республики (верхней палаты парламента... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:03
2021-11-18T12:03
в мире
белоруссия
польша
совет республики белоруссии
коронавирус covid-19
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 18 ноя – РИА Новости. Белорусские власти в четверг начнут вакцинировать мигрантов от коронавируса, сообщил журналистам депутат Совета Республики (верхней палаты парламента Белоруссии) Виктор Лискович."Я думаю, что вакцинация беженцев от коронавируса, которая будет сегодня начата, - это очень большой шаг, чтобы максимально сохранить их (мигрантов – ред.) здоровыми", - сказал он, добавив, что мигранты будут привиты китайской вакциной Vero Cell. По словам сенатора, "было очень много обращений (от мигрантов – ред.), они просили маски, они просили вакцинацию, мы быстро рассмотрели этот вопрос".Он также сообщил, что обстановка в логистическом центре, где проживают более 1100 беженцев, "спокойная, управляемая". "Есть все необходимое для жизнедеятельности беженцев. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать распространение инфекционных заболеваний. Будет работать автолавка для подвоза товаров, которые они хотели бы сами приобрести, будет работать сегодня обменный пункт", - сказал Лискович.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
https://ria.ru/20211118/migranty-1759577871.html
https://ria.ru/20211117/lukashenko-1759540076.html
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в мире, белоруссия, польша, совет республики белоруссии, коронавирус covid-19, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:03 18.11.2021
 
Белорусский сенатор рассказал о вакцинации мигрантов от COVID-19

Белорусский сенатор Лискович объявил о начале вакцинации беженцев на границе от COVID-19

© Sputnik / Перейти в фотобанкМедицинский работник минской городской поликлиники No 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"
Медицинский работник минской городской поликлиники No 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 18 ноя – РИА Новости. Белорусские власти в четверг начнут вакцинировать мигрантов от коронавируса, сообщил журналистам депутат Совета Республики (верхней палаты парламента Белоруссии) Виктор Лискович.
"Я думаю, что вакцинация беженцев от коронавируса, которая будет сегодня начата, - это очень большой шаг, чтобы максимально сохранить их (мигрантов – ред.) здоровыми", - сказал он, добавив, что мигранты будут привиты китайской вакциной Vero Cell. По словам сенатора, "было очень много обращений (от мигрантов – ред.), они просили маски, они просили вакцинацию, мы быстро рассмотрели этот вопрос".
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Он также сообщил, что обстановка в логистическом центре, где проживают более 1100 беженцев, "спокойная, управляемая". "Есть все необходимое для жизнедеятельности беженцев. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать распространение инфекционных заболеваний. Будет работать автолавка для подвоза товаров, которые они хотели бы сами приобрести, будет работать сегодня обменный пункт", - сказал Лискович.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
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В миреБелоруссияПольшаСовет Республики БелоруссииКоронавирус COVID-19Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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