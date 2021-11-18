https://ria.ru/20211118/vaktsina-1759715080.html

Регулятор ЕС продолжает оценку вакцины "Спутник V"

Регулятор ЕС продолжает оценку вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 18.11.2021

Регулятор ЕС продолжает оценку вакцины "Спутник V"

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) продолжает постепенную экспертизу российской вакцины против коронавируса "Спутник V", изучает... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T21:02

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2021-11-18T21:02

амстердам

евросоюз

sanofi

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российский фонд прямых инвестиций

земля

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коронавирус covid-19

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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) продолжает постепенную экспертизу российской вакцины против коронавируса "Спутник V", изучает предоставленные разработчиком данные, сообщил на брифинге в Амстердаме представитель регулятора Фергюс Свини."Мы проинформируем, когда перейдем к следующим этапам. Нам необходимо продолжать контакты с заявителем, изучать те данные, которые он уже предоставил", - сказал представитель ЕМА.В ЕМА процедуру постепенной экспертизы в последнее время проходили пять антикоронавирусных вакцин: CureVac, "Спутник V", китайская Sinovac, французская Sanofi Pasteur и американская Novavax.Позднее CureVac отозвала свою заявку на процедуру постепенной экспертизы своей вакцины в ЕС. В среду ЕМА сообщила, что Novavax по итогам успешной экспертизы получила возможность подать заявку на регистрационное удостоверение для своей вакцины, решение может быть принято в течение ближайших недель.В ЕС сегодня авторизованы на рынке четыре вакцины против коронавируса: Pfizer/BioNTech, Moderna, J&J, AstraZeneca.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ожидает завершения процедур сертификации российской вакцины от COVID "Спутник V" в ВОЗ и ЕМА, там уверяют, что никаких искусственных препятствий этому нет.Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов ранее сообщил, что подготовка дополнительно запрошенных документов, необходимых для завершения процесса сертификации вакцины "Спутник V" Европейским медицинским агентством (ЕМА), завершается. В свою очередь, западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что ЕМА, скорее всего, не сможет рассмотреть вопрос о регистрации российской вакцины в Евросоюзе до конца года, рассмотрение возможно в первом квартале 2022 года в случае, если производитель представит все запрошенные ЕМА данные."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20211104/covid-sertifikat-1757755848.html

https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758069362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амстердам, евросоюз, sanofi, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций, земля, россия, коронавирус covid-19