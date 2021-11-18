https://ria.ru/20211118/ukraina-1759718690.html

Украина не впустила в страну 15 иностранцев с Ближнего Востока

Украина не впустила в страну 15 иностранцев с Ближнего Востока - РИА Новости, 18.11.2021

Украина не впустила в страну 15 иностранцев с Ближнего Востока

Государственная пограничная служба Украины не впустила 15 иностранных граждан в страну, следовавших на автобусе из Белоруссии якобы с туристической целью,... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T21:52

2021-11-18T21:52

2021-11-18T23:50

в мире

украина

ближний восток

белоруссия

минск

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины не впустила 15 иностранных граждан в страну, следовавших на автобусе из Белоруссии якобы с туристической целью, сообщается на сайте службы."Государственная пограничная служба Украины предотвратила попытку иностранных граждан с Ближнего Востока попасть в Украину из Республики Беларусь… Пятнадцать иностранцев следовали автобусом из Минска. Во время мероприятий пограничного контроля граждане говорили военнослужащим ГПСУ, что направляются в наше государство с целью туризма", - говорится в сообщении.Однако в ходе дополнительной проверки выяснилось, что иностранцы, среди которых четыре подростка, несколько недель назад прилетели в Минск и сразу же направились в Гродненскую область."По их словам, осмотрев "достопримечательности" на западе соседней республики, путешественники решили посетить еще Украину. Путешественники уверяли, что в нашей стране их больше всего интересуют виды Львовской области. Именно со Львова они, казалось бы, планировали вернуться домой. Однако такой туристический маршрут не убедил стражей порядка и не стал основанием для подтверждения цели их путешествия. Также установлено, что большинство из указанных лиц имели паспорта, выданные практически в один период, в сентябре - октябре этого года… В настоящее время военнослужащие Госпогранслужбы приняли решение о непропуске и возвращении путешественников в Республику Беларусь, ведь указанные лица не имели оснований для въезда на территорию нашего государства", - отметили в службе.Пограничники напомнили, что граница с Белоруссией в настоящее время усилена, в том числе проводятся мероприятия по предотвращению попыток использования каналов официального въезда потенциальными нелегальными мигрантами.

https://ria.ru/20211110/zelenskiy-1758480496.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211118/ultimatum-1759686428.html

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ближний восток

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в мире, украина, ближний восток, белоруссия, минск, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии