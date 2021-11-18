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Украина не впустила в страну 15 иностранцев с Ближнего Востока
Украина не впустила в страну 15 иностранцев с Ближнего Востока - РИА Новости, 18.11.2021
Украина не впустила в страну 15 иностранцев с Ближнего Востока
Государственная пограничная служба Украины не впустила 15 иностранных граждан в страну, следовавших на автобусе из Белоруссии якобы с туристической целью,... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T21:52
2021-11-18T23:50
в мире
украина
ближний восток
белоруссия
минск
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины не впустила 15 иностранных граждан в страну, следовавших на автобусе из Белоруссии якобы с туристической целью, сообщается на сайте службы."Государственная пограничная служба Украины предотвратила попытку иностранных граждан с Ближнего Востока попасть в Украину из Республики Беларусь… Пятнадцать иностранцев следовали автобусом из Минска. Во время мероприятий пограничного контроля граждане говорили военнослужащим ГПСУ, что направляются в наше государство с целью туризма", - говорится в сообщении.Однако в ходе дополнительной проверки выяснилось, что иностранцы, среди которых четыре подростка, несколько недель назад прилетели в Минск и сразу же направились в Гродненскую область."По их словам, осмотрев "достопримечательности" на западе соседней республики, путешественники решили посетить еще Украину. Путешественники уверяли, что в нашей стране их больше всего интересуют виды Львовской области. Именно со Львова они, казалось бы, планировали вернуться домой. Однако такой туристический маршрут не убедил стражей порядка и не стал основанием для подтверждения цели их путешествия. Также установлено, что большинство из указанных лиц имели паспорта, выданные практически в один период, в сентябре - октябре этого года… В настоящее время военнослужащие Госпогранслужбы приняли решение о непропуске и возвращении путешественников в Республику Беларусь, ведь указанные лица не имели оснований для въезда на территорию нашего государства", - отметили в службе.Пограничники напомнили, что граница с Белоруссией в настоящее время усилена, в том числе проводятся мероприятия по предотвращению попыток использования каналов официального въезда потенциальными нелегальными мигрантами.
https://ria.ru/20211110/zelenskiy-1758480496.html
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в мире, украина, ближний восток, белоруссия, минск, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
21:52 18.11.2021 (обновлено: 23:50 18.11.2021)
 
Украина не впустила в страну 15 иностранцев с Ближнего Востока

Госпогранслужба Украины не впустила в страну 15 иностранцев с Ближнего Востока

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкКонтрольный пункт въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Контрольный пункт въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины не впустила 15 иностранных граждан в страну, следовавших на автобусе из Белоруссии якобы с туристической целью, сообщается на сайте службы.
"Государственная пограничная служба Украины предотвратила попытку иностранных граждан с Ближнего Востока попасть в Украину из Республики Беларусь… Пятнадцать иностранцев следовали автобусом из Минска. Во время мероприятий пограничного контроля граждане говорили военнослужащим ГПСУ, что направляются в наше государство с целью туризма", - говорится в сообщении.
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Однако в ходе дополнительной проверки выяснилось, что иностранцы, среди которых четыре подростка, несколько недель назад прилетели в Минск и сразу же направились в Гродненскую область.
"По их словам, осмотрев "достопримечательности" на западе соседней республики, путешественники решили посетить еще Украину. Путешественники уверяли, что в нашей стране их больше всего интересуют виды Львовской области. Именно со Львова они, казалось бы, планировали вернуться домой. Однако такой туристический маршрут не убедил стражей порядка и не стал основанием для подтверждения цели их путешествия. Также установлено, что большинство из указанных лиц имели паспорта, выданные практически в один период, в сентябре - октябре этого года… В настоящее время военнослужащие Госпогранслужбы приняли решение о непропуске и возвращении путешественников в Республику Беларусь, ведь указанные лица не имели оснований для въезда на территорию нашего государства", - отметили в службе.
Пограничники напомнили, что граница с Белоруссией в настоящее время усилена, в том числе проводятся мероприятия по предотвращению попыток использования каналов официального въезда потенциальными нелегальными мигрантами.
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