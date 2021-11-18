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Ранее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеля
Ранее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеля - РИА Новости, 18.11.2021
Ранее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеля
Ранее судимый 17-летний подросток подозревается в том, что ударил ножом и придушил штанами 15-летнего школьника из Озерска, который собирался рассказать о... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:31
2021-11-18T11:47
происшествия
калининградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КАЛИНИНГРАД, 18 ноя - РИА Новости. Ранее судимый 17-летний подросток подозревается в том, что ударил ножом и придушил штанами 15-летнего школьника из Озерска, который собирался рассказать о совершенных ими кражах, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.Сообщение от жительницы Озерска о том, что во вторник вечером ее 15-летний сын ушел из дома, поступило в правоохранительные органы 17 ноября. Тело подростка с признаками насильственной смерти было обнаружено на пустыре в районе улицы Красноармейской в Озерске. Личность причастного к совершению убийства была установлена."Им оказался 17-летний местный житель, ранее судимый за кражи, грабеж и разбой. Летом текущего года он освободился из мест лишения свободы. Юноша задержан в качестве подозреваемого", - сказала Гацко.По предварительным данным, вечером 16 ноября между подростками произошла ссора, во время которой подозреваемый ножом ударил в грудь несовершеннолетнему, а затем затянул на его шее штаны. Тот умер на месте преступления. Точную причину смерти подростка установит судебно-медицинская экспертиза."В ходе допроса подозреваемый сообщил следователю, что конфликт произошел из-за того, что погибший изобличил подозреваемого в совершении ряда краж, которые они якобы совершили вместе", - сказала Гацко. Следователи назначили криминалистические судебные экспертизы, выясняются условия, в которых воспитывались несовершеннолетние.
https://ria.ru/20211014/altay-1754526890.html
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калининградская область
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происшествия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:31 18.11.2021 (обновлено: 11:47 18.11.2021)
 
Ранее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеля

В Калининградской области ранее судимого подростка заподозрили в убийстве приятеля

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАЛИНИНГРАД, 18 ноя - РИА Новости. Ранее судимый 17-летний подросток подозревается в том, что ударил ножом и придушил штанами 15-летнего школьника из Озерска, который собирался рассказать о совершенных ими кражах, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.
Сообщение от жительницы Озерска о том, что во вторник вечером ее 15-летний сын ушел из дома, поступило в правоохранительные органы 17 ноября. Тело подростка с признаками насильственной смерти было обнаружено на пустыре в районе улицы Красноармейской в Озерске. Личность причастного к совершению убийства была установлена.
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"Им оказался 17-летний местный житель, ранее судимый за кражи, грабеж и разбой. Летом текущего года он освободился из мест лишения свободы. Юноша задержан в качестве подозреваемого", - сказала Гацко.
По предварительным данным, вечером 16 ноября между подростками произошла ссора, во время которой подозреваемый ножом ударил в грудь несовершеннолетнему, а затем затянул на его шее штаны. Тот умер на месте преступления. Точную причину смерти подростка установит судебно-медицинская экспертиза.
"В ходе допроса подозреваемый сообщил следователю, что конфликт произошел из-за того, что погибший изобличил подозреваемого в совершении ряда краж, которые они якобы совершили вместе", - сказала Гацко. Следователи назначили криминалистические судебные экспертизы, выясняются условия, в которых воспитывались несовершеннолетние.
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ПроисшествияКалининградская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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