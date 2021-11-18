https://ria.ru/20211118/ubiystvo-1759596119.html

Ранее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеля

Ранее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеля - РИА Новости, 18.11.2021

Ранее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеля

Ранее судимый 17-летний подросток подозревается в том, что ударил ножом и придушил штанами 15-летнего школьника из Озерска, который собирался рассказать о... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T11:31

2021-11-18T11:31

2021-11-18T11:47

происшествия

калининградская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg

КАЛИНИНГРАД, 18 ноя - РИА Новости. Ранее судимый 17-летний подросток подозревается в том, что ударил ножом и придушил штанами 15-летнего школьника из Озерска, который собирался рассказать о совершенных ими кражах, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.Сообщение от жительницы Озерска о том, что во вторник вечером ее 15-летний сын ушел из дома, поступило в правоохранительные органы 17 ноября. Тело подростка с признаками насильственной смерти было обнаружено на пустыре в районе улицы Красноармейской в Озерске. Личность причастного к совершению убийства была установлена."Им оказался 17-летний местный житель, ранее судимый за кражи, грабеж и разбой. Летом текущего года он освободился из мест лишения свободы. Юноша задержан в качестве подозреваемого", - сказала Гацко.По предварительным данным, вечером 16 ноября между подростками произошла ссора, во время которой подозреваемый ножом ударил в грудь несовершеннолетнему, а затем затянул на его шее штаны. Тот умер на месте преступления. Точную причину смерти подростка установит судебно-медицинская экспертиза."В ходе допроса подозреваемый сообщил следователю, что конфликт произошел из-за того, что погибший изобличил подозреваемого в совершении ряда краж, которые они якобы совершили вместе", - сказала Гацко. Следователи назначили криминалистические судебные экспертизы, выясняются условия, в которых воспитывались несовершеннолетние.

https://ria.ru/20211014/altay-1754526890.html

https://ria.ru/20210304/ubiystvo-1599892322.html

калининградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия