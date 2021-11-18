https://ria.ru/20211118/ubiystvo-1759596119.html
Ранее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеля
Ранее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеля - РИА Новости, 18.11.2021
Ранее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеля
Ранее судимый 17-летний подросток подозревается в том, что ударил ножом и придушил штанами 15-летнего школьника из Озерска, который собирался рассказать о... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:31
2021-11-18T11:31
2021-11-18T11:47
происшествия
калининградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg
КАЛИНИНГРАД, 18 ноя - РИА Новости. Ранее судимый 17-летний подросток подозревается в том, что ударил ножом и придушил штанами 15-летнего школьника из Озерска, который собирался рассказать о совершенных ими кражах, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.Сообщение от жительницы Озерска о том, что во вторник вечером ее 15-летний сын ушел из дома, поступило в правоохранительные органы 17 ноября. Тело подростка с признаками насильственной смерти было обнаружено на пустыре в районе улицы Красноармейской в Озерске. Личность причастного к совершению убийства была установлена."Им оказался 17-летний местный житель, ранее судимый за кражи, грабеж и разбой. Летом текущего года он освободился из мест лишения свободы. Юноша задержан в качестве подозреваемого", - сказала Гацко.По предварительным данным, вечером 16 ноября между подростками произошла ссора, во время которой подозреваемый ножом ударил в грудь несовершеннолетнему, а затем затянул на его шее штаны. Тот умер на месте преступления. Точную причину смерти подростка установит судебно-медицинская экспертиза."В ходе допроса подозреваемый сообщил следователю, что конфликт произошел из-за того, что погибший изобличил подозреваемого в совершении ряда краж, которые они якобы совершили вместе", - сказала Гацко. Следователи назначили криминалистические судебные экспертизы, выясняются условия, в которых воспитывались несовершеннолетние.
https://ria.ru/20211014/altay-1754526890.html
https://ria.ru/20210304/ubiystvo-1599892322.html
калининградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_1248:782:2936:2048_1920x0_80_0_0_c7c18aa1b9eacd27a96450b49a50264a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:31 18.11.2021 (обновлено: 11:47 18.11.2021)
Ранее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеля
В Калининградской области ранее судимого подростка заподозрили в убийстве приятеля
КАЛИНИНГРАД, 18 ноя - РИА Новости.
Ранее судимый 17-летний подросток подозревается в том, что ударил ножом и придушил штанами 15-летнего школьника из Озерска, который собирался рассказать о совершенных ими кражах, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ
по Калининградской области
Наталья Гацко.
Сообщение от жительницы Озерска
о том, что во вторник вечером ее 15-летний сын ушел из дома, поступило в правоохранительные органы 17 ноября. Тело подростка с признаками насильственной смерти было обнаружено на пустыре в районе улицы Красноармейской в Озерске. Личность причастного к совершению убийства была установлена.
"Им оказался 17-летний местный житель, ранее судимый за кражи, грабеж и разбой. Летом текущего года он освободился из мест лишения свободы. Юноша задержан в качестве подозреваемого", - сказала Гацко.
По предварительным данным, вечером 16 ноября между подростками произошла ссора, во время которой подозреваемый ножом ударил в грудь несовершеннолетнему, а затем затянул на его шее штаны. Тот умер на месте преступления. Точную причину смерти подростка установит судебно-медицинская экспертиза.
"В ходе допроса подозреваемый сообщил следователю, что конфликт произошел из-за того, что погибший изобличил подозреваемого в совершении ряда краж, которые они якобы совершили вместе", - сказала Гацко. Следователи назначили криминалистические судебные экспертизы, выясняются условия, в которых воспитывались несовершеннолетние.