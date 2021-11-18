https://ria.ru/20211118/turtsiya-1759617589.html

В турецком пятизвездочном отеле отравились 73 туриста

В турецком пятизвездочном отеле отравились 73 туриста - РИА Новости, 18.11.2021

В турецком пятизвездочном отеле отравились 73 туриста

Больше 70 туристов отравились во время отдыха в пятизвездочном отеле на турецком горнолыжном курорте в провинции Болу, сообщает "Турпром" со ссылкой на местные... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:38

2021-11-18T13:38

2021-11-18T13:38

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Больше 70 туристов отравились во время отдыха в пятизвездочном отеле на турецком горнолыжном курорте в провинции Болу, сообщает "Турпром" со ссылкой на местные СМИ.В отеле Koru 60 после ужина отдыхающих-студентов почувствовали недомогание: они жаловались на боли в животе, диарею и рвоту. На утро число заболевших возросло — до 73 человек. Есть ли среди них россияне, не уточняется.Всех пострадавших госпитализировали, медики поставили им диагноз "пищевое отравление". Спустя сутки нескольких пациентов выписали, остальные продолжают проходить лечение. Сотрудники Управления сельского хозяйства провинции взяли образцы еды и воды в отеле, однако результаты экспертизы пока неизвестны.

https://ria.ru/20211117/egipet-1759514785.html

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