https://ria.ru/20211118/turizm-1759610787.html

РСТ предложил идею о субсидировании въездного туризма

РСТ предложил идею о субсидировании въездного туризма - РИА Новости, 18.11.2021

РСТ предложил идею о субсидировании въездного туризма

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин предложил проработать вопрос субсидирования авиаперелетов для иностранных туристов в целях... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:37

2021-11-18T12:37

2021-11-18T12:37

туризм

российский союз туриндустрии (рст)

новости - туризм

дмитрий горин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин предложил проработать вопрос субсидирования авиаперелетов для иностранных туристов в целях развития въездного туризма и восстановления отрасли после COVID-ограничений."Очень важно продолжать программу субсидирования на транспорте. Каждый год 1,2 миллиарда рублей государство выделяет на новые чартерные направления, субсидируя 50% от стоимости рейса. Наше предложение еще заключается в том, что постепенно, по мере открытия границ, наверное, целесообразно стимулировать субсидирование и въездного туризма. Иностранные туристы оставляют тоже больше деньги, и средний чек по их поездкам очень существенный", - сказал Горин на площадке межрегионального туристического форума "Интурмаркет. Открытый Крым".По его словам, только развитие внутреннего, въездного и выездного туризма способно стабилизировать ситуацию и выход отрасли из кризисных явлений, связанных с COVID-обстановкой.Международная туристическая выставка "Интурмаркет" и форум "Открытый Крым" впервые объединились в один формат. В нем принимают участие представители более 40 российских регионов. Форум проходит 18-19 ноября в онлайн-формате .

https://realty.ria.ru/20211115/krym-1759072356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский союз туриндустрии (рст), новости - туризм, дмитрий горин