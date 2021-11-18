https://ria.ru/20211118/turizm-1759610787.html
РСТ предложил идею о субсидировании въездного туризма
РСТ предложил идею о субсидировании въездного туризма - РИА Новости, 18.11.2021
РСТ предложил идею о субсидировании въездного туризма
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин предложил проработать вопрос субсидирования авиаперелетов для иностранных туристов в целях... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:37
2021-11-18T12:37
2021-11-18T12:37
туризм
российский союз туриндустрии (рст)
новости - туризм
дмитрий горин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин предложил проработать вопрос субсидирования авиаперелетов для иностранных туристов в целях развития въездного туризма и восстановления отрасли после COVID-ограничений."Очень важно продолжать программу субсидирования на транспорте. Каждый год 1,2 миллиарда рублей государство выделяет на новые чартерные направления, субсидируя 50% от стоимости рейса. Наше предложение еще заключается в том, что постепенно, по мере открытия границ, наверное, целесообразно стимулировать субсидирование и въездного туризма. Иностранные туристы оставляют тоже больше деньги, и средний чек по их поездкам очень существенный", - сказал Горин на площадке межрегионального туристического форума "Интурмаркет. Открытый Крым".По его словам, только развитие внутреннего, въездного и выездного туризма способно стабилизировать ситуацию и выход отрасли из кризисных явлений, связанных с COVID-обстановкой.Международная туристическая выставка "Интурмаркет" и форум "Открытый Крым" впервые объединились в один формат. В нем принимают участие представители более 40 российских регионов. Форум проходит 18-19 ноября в онлайн-формате .
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российский союз туриндустрии (рст), новости - туризм, дмитрий горин
РСТ предложил идею о субсидировании въездного туризма
Дмитрий Горин предложил идею о субсидировании въездного туризма в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ
) Дмитрий Горин
предложил проработать вопрос субсидирования авиаперелетов для иностранных туристов в целях развития въездного туризма и восстановления отрасли после COVID-ограничений.
"Очень важно продолжать программу субсидирования на транспорте. Каждый год 1,2 миллиарда рублей государство выделяет на новые чартерные направления, субсидируя 50% от стоимости рейса. Наше предложение еще заключается в том, что постепенно, по мере открытия границ, наверное, целесообразно стимулировать субсидирование и въездного туризма. Иностранные туристы оставляют тоже больше деньги, и средний чек по их поездкам очень существенный", - сказал Горин на площадке межрегионального туристического форума "Интурмаркет. Открытый Крым".
По его словам, только развитие внутреннего, въездного и выездного туризма способно стабилизировать ситуацию и выход отрасли из кризисных явлений, связанных с COVID-обстановкой.
Международная туристическая выставка "Интурмаркет" и форум "Открытый Крым" впервые объединились в один формат. В нем принимают участие представители более 40 российских регионов. Форум проходит 18-19 ноября в онлайн-формате .