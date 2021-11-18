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У беженцев зафиксировали травмы от нападений сотрудников погранслужб Польши
У беженцев зафиксировали травмы от нападений сотрудников погранслужб Польши - РИА Новости, 18.11.2021
У беженцев зафиксировали травмы от нападений сотрудников погранслужб Польши
Беженцы, оказавшиеся на польско-белорусской границе, сообщили о применении сотрудниками погранслужб физической силы и электрошокеров, вещи некоторых мигрантов... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T20:15
2021-11-18T20:15
в мире
белоруссия
польша
врачи без границ
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ЦЮРИХ, 18 ноя - РИА Новости. Беженцы, оказавшиеся на польско-белорусской границе, сообщили о применении сотрудниками погранслужб физической силы и электрошокеров, вещи некоторых мигрантов "европейские пограничники" уничтожили, заявили РИА Новости в пресс-службе Международной гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF).В сообщении организации не говорится конкретно о том, пограничники какой страны применили силу по отношению к мигрантам."Команды "Врачей без границ" оказывают помощь людям на границе с Польшей и Литвой. Наши сотрудники видели травмы, полученные людьми в результате нападения сотрудников погранслужб. Также люди рассказывали о том, что их били, в том числе прикладами пистолетов, ногами по ребрам и током в шею, а все их вещи забрали или уничтожили европейские пограничники", - сообщили в пресс-службе MSF.В организации добавили, что считают подобное неприемлемым и выступают за немедленное прекращение таких практик.Ранее заместитель начальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Игорь Малык заявил, что польские силовики применили во вторник на белорусской границе против мигрантов, пытавшихся прорваться в Польшу, спецсредства, содержащие токсичные химикаты.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. На этой неделе беженцы перебрались в пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211118/rebenok-1759710159.html
https://ria.ru/20211118/granitsa-1759693548.html
белоруссия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, польша, врачи без границ, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
20:15 18.11.2021
 
У беженцев зафиксировали травмы от нападений сотрудников погранслужб Польши

MSF зафиксировали у беженцев на границе Польши травмы от нападений сотрудников погранслужб

© REUTERS / BelTA/Leonid ScheglovПрименение водометов на границе Польши и Белоруссии в районе погранперехода Брузги-Кузница
Применение водометов на границе Польши и Белоруссии в районе погранперехода Брузги-Кузница - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© REUTERS / BelTA/Leonid Scheglov
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ЦЮРИХ, 18 ноя - РИА Новости. Беженцы, оказавшиеся на польско-белорусской границе, сообщили о применении сотрудниками погранслужб физической силы и электрошокеров, вещи некоторых мигрантов "европейские пограничники" уничтожили, заявили РИА Новости в пресс-службе Международной гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF).
В сообщении организации не говорится конкретно о том, пограничники какой страны применили силу по отношению к мигрантам.
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В Польше сообщили о гибели годовалого ребенка на границе с Белоруссией
"Команды "Врачей без границ" оказывают помощь людям на границе с Польшей и Литвой. Наши сотрудники видели травмы, полученные людьми в результате нападения сотрудников погранслужб. Также люди рассказывали о том, что их били, в том числе прикладами пистолетов, ногами по ребрам и током в шею, а все их вещи забрали или уничтожили европейские пограничники", - сообщили в пресс-службе MSF.
В организации добавили, что считают подобное неприемлемым и выступают за немедленное прекращение таких практик.
Беженцы на белорусско-польской границе обживают логистический центр
Вчера, 18:24
Все беженцы на границе с Польшей перебрались в логистический центр
Ранее заместитель начальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Игорь Малык заявил, что польские силовики применили во вторник на белорусской границе против мигрантов, пытавшихся прорваться в Польшу, спецсредства, содержащие токсичные химикаты.
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. На этой неделе беженцы перебрались в пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреБелоруссияПольшаВрачи без границМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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