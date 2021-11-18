У беженцев зафиксировали травмы от нападений сотрудников погранслужб Польши
MSF зафиксировали у беженцев на границе Польши травмы от нападений сотрудников погранслужб
© REUTERS / BelTA/Leonid ScheglovПрименение водометов на границе Польши и Белоруссии в районе погранперехода Брузги-Кузница
ЦЮРИХ, 18 ноя - РИА Новости. Беженцы, оказавшиеся на польско-белорусской границе, сообщили о применении сотрудниками погранслужб физической силы и электрошокеров, вещи некоторых мигрантов "европейские пограничники" уничтожили, заявили РИА Новости в пресс-службе Международной гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF).
В сообщении организации не говорится конкретно о том, пограничники какой страны применили силу по отношению к мигрантам.
"Команды "Врачей без границ" оказывают помощь людям на границе с Польшей и Литвой. Наши сотрудники видели травмы, полученные людьми в результате нападения сотрудников погранслужб. Также люди рассказывали о том, что их били, в том числе прикладами пистолетов, ногами по ребрам и током в шею, а все их вещи забрали или уничтожили европейские пограничники", - сообщили в пресс-службе MSF.
В организации добавили, что считают подобное неприемлемым и выступают за немедленное прекращение таких практик.
Ранее заместитель начальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Игорь Малык заявил, что польские силовики применили во вторник на белорусской границе против мигрантов, пытавшихся прорваться в Польшу, спецсредства, содержащие токсичные химикаты.
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. На этой неделе беженцы перебрались в пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.