https://ria.ru/20211118/trasiukh-1759589533.html
Сергей Трасиух
Сергей Трасиух - РИА Новости, 18.11.2021
Сергей Трасиух
Я с начала пандемии точно знал, что сделаю прививку от COVID-19 сразу после ее появления. Страха не было совсем. Вакцинацию прошел в январе 2021 года. Я человек РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:05
2021-11-18T11:05
2021-11-18T11:05
сохрани друга
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Я с начала пандемии точно знал, что сделаю прививку от COVID-19 сразу после ее появления. Страха не было совсем. Вакцинацию прошел в январе 2021 года. Я человек военный и знаю, как важна мобилизация в условиях чрезвычайной ситуации, но еще важнее время. Нельзя отложить это на потом, это же жизни наших родных и близких. В этой истории важен каждый человек, а особенно его положительное решение в вопросе вакцинации.Я стал примером для собственной семьи, которая не сразу, но тоже приняла решение о вакцинации. А также продолжу убеждать друзей и близких в ее необходимости. Очень хочется, чтобы мы скорее победили в этой битве.
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Я с начала пандемии точно знал, что сделаю прививку от COVID-19 сразу после ее появления. Страха не было совсем. Вакцинацию прошел в январе 2021 года. Я человек военный и знаю, как важна мобилизация в условиях чрезвычайной ситуации, но еще важнее время. Нельзя отложить это на потом, это же жизни наших родных и близких. В этой истории важен каждый человек, а особенно его положительное решение в вопросе вакцинации.
Я стал примером для собственной семьи, которая не сразу, но тоже приняла решение о вакцинации. А также продолжу убеждать друзей и близких в ее необходимости. Очень хочется, чтобы мы скорее победили в этой битве.