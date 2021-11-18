https://ria.ru/20211118/trasiukh-1759589533.html

Сергей Трасиух

Сергей Трасиух - РИА Новости, 18.11.2021

Сергей Трасиух

Я с начала пандемии точно знал, что сделаю прививку от COVID-19 сразу после ее появления. Страха не было совсем. Вакцинацию прошел в январе 2021 года. Я человек РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T11:05

2021-11-18T11:05

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сохрани друга

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Я с начала пандемии точно знал, что сделаю прививку от COVID-19 сразу после ее появления. Страха не было совсем. Вакцинацию прошел в январе 2021 года. Я человек военный и знаю, как важна мобилизация в условиях чрезвычайной ситуации, но еще важнее время. Нельзя отложить это на потом, это же жизни наших родных и близких. В этой истории важен каждый человек, а особенно его положительное решение в вопросе вакцинации.Я стал примером для собственной семьи, которая не сразу, но тоже приняла решение о вакцинации. А также продолжу убеждать друзей и близких в ее необходимости. Очень хочется, чтобы мы скорее победили в этой битве.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60