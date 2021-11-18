https://ria.ru/20211118/transport-1759674604.html

Общественный транспорт Подмосковья готов к зиме

Общественный транспорт Подмосковья готов к зиме - РИА Новости, 18.11.2021

Общественный транспорт Подмосковья готов к зиме

Более 10 тысяч единиц общественного транспорта Московской области прошли подготовку к работе в зимний период, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:27

2021-11-18T17:27

2021-11-18T17:27

новости подмосковья

мострансавто

московская область (подмосковье)

транспорт

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МОСКВА, 18 ноя – РИА новости. Более 10 тысяч единиц общественного транспорта Московской области прошли подготовку к работе в зимний период, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.Подготовку прошли более 9,5 тысяч автобусов, свыше 550 электропоездов, порядка 170 автотранспортных баз и моторвагонных депо, а также более 500 станций и вокзалов. "Весь подвижной состав перевозчиков Подмосковья, начиная с самого многочисленного автопарка "Мострансавто" и заканчивая местными организаторами перевозок, прошел сезонное техническое обслуживание", - приводятся слова первого замминистра транспорта региона Анны Кротовой.По ее словам, поезда и автобусы перевели на зимний режим вентиляционные и климатические установки, подготовлены к зиме механизмы дверей. Также специалисты провели диагностику всех систем и оборудования, влияющих на комфорт и безопасность пассажиров"Для содержания на территории Подмосковья более 2,2 тысяч километров железнодорожных путей и порядка 460 станций и платформ в зимний период подготовлено более 80 единиц снегоуборочной и очистительной техники", - добавила Кротова.

https://ria.ru/20211118/snegopad-1759658765.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мострансавто, московская область (подмосковье), транспорт