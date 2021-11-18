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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211118/transport-1759674604.html
Общественный транспорт Подмосковья готов к зиме
Общественный транспорт Подмосковья готов к зиме - РИА Новости, 18.11.2021
Общественный транспорт Подмосковья готов к зиме
Более 10 тысяч единиц общественного транспорта Московской области прошли подготовку к работе в зимний период, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:27
2021-11-18T17:27
новости подмосковья
мострансавто
московская область (подмосковье)
транспорт
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МОСКВА, 18 ноя – РИА новости. Более 10 тысяч единиц общественного транспорта Московской области прошли подготовку к работе в зимний период, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.Подготовку прошли более 9,5 тысяч автобусов, свыше 550 электропоездов, порядка 170 автотранспортных баз и моторвагонных депо, а также более 500 станций и вокзалов. "Весь подвижной состав перевозчиков Подмосковья, начиная с самого многочисленного автопарка "Мострансавто" и заканчивая местными организаторами перевозок, прошел сезонное техническое обслуживание", - приводятся слова первого замминистра транспорта региона Анны Кротовой.По ее словам, поезда и автобусы перевели на зимний режим вентиляционные и климатические установки, подготовлены к зиме механизмы дверей. Также специалисты провели диагностику всех систем и оборудования, влияющих на комфорт и безопасность пассажиров"Для содержания на территории Подмосковья более 2,2 тысяч километров железнодорожных путей и порядка 460 станций и платформ в зимний период подготовлено более 80 единиц снегоуборочной и очистительной техники", - добавила Кротова.
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московская область (подмосковье)
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мострансавто, московская область (подмосковье), транспорт
17:27 18.11.2021
 

Общественный транспорт Подмосковья готов к зиме

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской областиОбщественный транспорт Подмосковья готов к зиме
Общественный транспорт Подмосковья готов к зиме - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области
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МОСКВА, 18 ноя – РИА новости. Более 10 тысяч единиц общественного транспорта Московской области прошли подготовку к работе в зимний период, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Подготовку прошли более 9,5 тысяч автобусов, свыше 550 электропоездов, порядка 170 автотранспортных баз и моторвагонных депо, а также более 500 станций и вокзалов.
"Весь подвижной состав перевозчиков Подмосковья, начиная с самого многочисленного автопарка "Мострансавто" и заканчивая местными организаторами перевозок, прошел сезонное техническое обслуживание", - приводятся слова первого замминистра транспорта региона Анны Кротовой.
Деревья во время снегопада - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
16:10Новости Подмосковья
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По ее словам, поезда и автобусы перевели на зимний режим вентиляционные и климатические установки, подготовлены к зиме механизмы дверей. Также специалисты провели диагностику всех систем и оборудования, влияющих на комфорт и безопасность пассажиров
"Для содержания на территории Подмосковья более 2,2 тысяч километров железнодорожных путей и порядка 460 станций и платформ в зимний период подготовлено более 80 единиц снегоуборочной и очистительной техники", - добавила Кротова.
 
Новости ПодмосковьяМострансавтоМосковская область (Подмосковье)Транспорт
 
 
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