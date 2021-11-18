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Ростовская область
https://ria.ru/20211118/transport-1759612315.html
В Ростове-на-Дону изменится модель работы пассажирского транспорта
В Ростове-на-Дону изменится модель работы пассажирского транспорта - РИА Новости, 18.11.2021
В Ростове-на-Дону изменится модель работы пассажирского транспорта
Модель работы пассажирского транспорта в Ростове-на-Дону планируется изменить в 2023 году, внедрив "брутто-контракты", которые, в частности, должны решить... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:45
2021-11-18T12:45
ростовская область
экономика
ростов-на-дону
ростовская область
транспорт
алексей логвиненко
общественный транспорт
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя – РИА Новости. Модель работы пассажирского транспорта в Ростове-на-Дону планируется изменить в 2023 году, внедрив "брутто-контракты", которые, в частности, должны решить проблему простоев транспорта на остановках, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко."На "Транспортной неделе" состоялся круглый стол, посвященный обсуждению реформирования финансовой модели работы пассажирского транспорта. Для нас были интересны практические аспекты внедрения "брутто-контрактов"… По нашей программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, в Ростове планируется выстроить работы транспортных компаний по данному принципу уже в 2023 году", - написал он в Instagram.По информации Логвиненко, эта система позволяет стимулировать транспортные компании добросовестно выполнять обязанности по перевозке пассажиров. "Перевозчик будет получать средства не за количество перевезенных пассажиров, а за выполнение условий контракта – выпуск на линию установленного числа подвижного состава и соблюдение интервала движения и времени работы подвижного состава на линии", - пояснил он.Глава горадминистрации добавил, что как показывает опыт субъектов, где данная система же реализована, брутто-контракты позволяют обеспечить стабильность и регулярность движения общественного пассажирского транспорта.Также в городе планируется продолжить обновление подвижного состава. Согласно договоренности, при поддержке ВЭБ.РФ город планирует приобрести 100 автобусов на газомоторном топливе, а также автоматизировать процесс управления светофорами, обеспечив приоритет общественного транспорта. С внедрением новых решений пропускная способность улиц увеличится с 5 до 19 процентов, и на 50 процентов увеличится скорость транспортного потока (с 15,7 км/ч до 23,5 км/ч), отметил Логвиненко.
https://ria.ru/20211117/transport-1759535094.html
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экономика, ростов-на-дону, ростовская область, транспорт, алексей логвиненко, общественный транспорт, россия
12:45 18.11.2021
 
В Ростове-на-Дону изменится модель работы пассажирского транспорта

Модель работы пассажирского транспорта в Ростове-на-Дону изменится в 2023 году

© Сергей ПивоваровТемерницкий мост в Ростове-на-Дону
Темерницкий мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя – РИА Новости. Модель работы пассажирского транспорта в Ростове-на-Дону планируется изменить в 2023 году, внедрив "брутто-контракты", которые, в частности, должны решить проблему простоев транспорта на остановках, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
"На "Транспортной неделе" состоялся круглый стол, посвященный обсуждению реформирования финансовой модели работы пассажирского транспорта. Для нас были интересны практические аспекты внедрения "брутто-контрактов"… По нашей программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, в Ростове планируется выстроить работы транспортных компаний по данному принципу уже в 2023 году", - написал он в Instagram.
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По информации Логвиненко, эта система позволяет стимулировать транспортные компании добросовестно выполнять обязанности по перевозке пассажиров. "Перевозчик будет получать средства не за количество перевезенных пассажиров, а за выполнение условий контракта – выпуск на линию установленного числа подвижного состава и соблюдение интервала движения и времени работы подвижного состава на линии", - пояснил он.
Глава горадминистрации добавил, что как показывает опыт субъектов, где данная система же реализована, брутто-контракты позволяют обеспечить стабильность и регулярность движения общественного пассажирского транспорта.
Также в городе планируется продолжить обновление подвижного состава. Согласно договоренности, при поддержке ВЭБ.РФ город планирует приобрести 100 автобусов на газомоторном топливе, а также автоматизировать процесс управления светофорами, обеспечив приоритет общественного транспорта. С внедрением новых решений пропускная способность улиц увеличится с 5 до 19 процентов, и на 50 процентов увеличится скорость транспортного потока (с 15,7 км/ч до 23,5 км/ч), отметил Логвиненко.
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Ростовская областьЭкономикаРостов-на-ДонуРостовская областьТранспортАлексей ЛогвиненкоОбщественный транспортРоссия
 
 
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