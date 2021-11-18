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Зрители в США не оценили чернокожую королеву Англии в фильме "Анна Болейн"
Зрители в США не оценили чернокожую королеву Англии в фильме "Анна Болейн" - РИА Новости, 18.11.2021
Зрители в США не оценили чернокожую королеву Англии в фильме "Анна Болейн"
Американские зрители не оценили чернокожую королеву Англии Анну Болейн в исполнении Джоди Тернер-Смит после того, как в Сети разметили трейлер одноименного... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:50
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Американские зрители не оценили чернокожую королеву Англии Анну Болейн в исполнении Джоди Тернер-Смит после того, как в Сети разметили трейлер одноименного мини-сериала, приуроченный к премьере в США. В комментариях под видео, размещенным на YouTube, большинство пользователей оставило негативные отзывы при том, что сериал выйдет только 9 декабря на сервисе AMC+.В Twitter пользователи тоже негативно отреагировали на новость о премьере сериала в Америке. "Нет уж, спасибо"; "Так он в Великобритании вышел несколько месяцев назад. Полнейший мусор", — высказались хейтеры. Драма "Анна Болейн", состоящая из трех эпизодов, действительно изначально вышла в Великобритании. Ее премьера состоялась в июне на канале Channel 5. Одними из первых посмотреть сериал была возможность и у российских зрителей. Однако в результате работа режиссера Линси Миллер получила низкие оценки. Например, на IMDb "Анну Болейн" оценили на 5,4 баллов из десяти возможных, а на "Кинопоиске" сериалу поставили всего 1,5 баллов из десяти.В многосерийной драме рассказывают о последних месяцах жизни Анны Болейн, в том числе о событиях, которые привели к ее казни в 1536 году. Вместе с Джоди Тернер-Смит в шоу снялись Марк Стэнли, Анна Брюстер, Паапа Эссьеду, Изабелла Лафлэнд и другие.
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новости культуры, кино и сериалы, сша, великобритания, англия, youtube, кинопоиск
Зрители в США не оценили чернокожую королеву Англии в фильме "Анна Болейн"
Зрители в США не оценили чернокожую королеву Англии Анну Болейн
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Американские зрители не оценили чернокожую королеву Англии Анну Болейн в исполнении Джоди Тернер-Смит после того, как в Сети разметили трейлер одноименного мини-сериала, приуроченный к премьере в США.
В комментариях под видео, размещенным на YouTube, большинство пользователей оставило негативные отзывы при том, что сериал выйдет только 9 декабря на сервисе AMC+.
"Это было сделано для расового разнообразия?"; "Да уж, не припомню ни одного портрета Анны Болейн, на котором бы ее изобразили чернокожей <...> Но значит ли это, что нам предлагают не видеть цвета кожи и относиться ко всем одинаково. Я правильно понимаю?" — интересовались зрители.
В Twitter пользователи тоже негативно отреагировали
на новость о премьере сериала в Америке. "Нет уж, спасибо"; "Так он в Великобритании вышел несколько месяцев назад. Полнейший мусор", — высказались хейтеры.
Драма "Анна Болейн", состоящая из трех эпизодов, действительно изначально вышла в Великобритании. Ее премьера состоялась в июне на канале Channel 5. Одними из первых посмотреть сериал была возможность и у российских зрителей.
Однако в результате работа режиссера Линси Миллер получила низкие оценки. Например, на IMDb "Анну Болейн" оценили
на 5,4 баллов из десяти возможных, а на "Кинопоиске" сериалу поставили
всего 1,5 баллов из десяти.
В многосерийной драме рассказывают о последних месяцах жизни Анны Болейн, в том числе о событиях, которые привели к ее казни в 1536 году.
Вместе с Джоди Тернер-Смит в шоу снялись Марк Стэнли, Анна Брюстер, Паапа Эссьеду, Изабелла Лафлэнд и другие.