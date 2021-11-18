https://ria.ru/20211118/tigr-1759626642.html

Обвиняемые в сбыте частей тел амурских тигров предстанут перед судом

Обвиняемые в сбыте частей тел амурских тигров предстанут перед судом - РИА Новости, 18.11.2021

Обвиняемые в сбыте частей тел амурских тигров предстанут перед судом

Мужчины, обвиняемые в сбыте частей тел тигров иностранцам, предстанут перед судом в Приморье, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:43

2021-11-18T13:43

2021-11-18T13:44

происшествия

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

центр "амурский тигр"

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мужчины, обвиняемые в сбыте частей тел тигров иностранцам, предстанут перед судом в Приморье, сообщается на сайте СК РФ.Ранее УФСБ России по Приморскому краю во взаимодействии с центром "Амурский тигр" задержали участников преступной группы, убивавших краснокнижных амурских тигров и сбывавших части их тел иностранцам. Было возбуждено дело."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Отмечается, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в "незаконном приобретении, хранении, перевозке и продаже частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ" и "незаконном приобретении, хранении, перевозке и продаже частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору".Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей.

https://ria.ru/20211112/rubka-1758678150.html

приморский край

россия

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происшествия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), центр "амурский тигр", россия