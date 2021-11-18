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Обвиняемые в сбыте частей тел амурских тигров предстанут перед судом
Обвиняемые в сбыте частей тел амурских тигров предстанут перед судом - РИА Новости, 18.11.2021
Обвиняемые в сбыте частей тел амурских тигров предстанут перед судом
Мужчины, обвиняемые в сбыте частей тел тигров иностранцам, предстанут перед судом в Приморье, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:43
2021-11-18T13:44
происшествия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
центр "амурский тигр"
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мужчины, обвиняемые в сбыте частей тел тигров иностранцам, предстанут перед судом в Приморье, сообщается на сайте СК РФ.Ранее УФСБ России по Приморскому краю во взаимодействии с центром "Амурский тигр" задержали участников преступной группы, убивавших краснокнижных амурских тигров и сбывавших части их тел иностранцам. Было возбуждено дело."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Отмечается, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в "незаконном приобретении, хранении, перевозке и продаже частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ" и "незаконном приобретении, хранении, перевозке и продаже частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору".Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей.
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происшествия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), центр "амурский тигр", россия
13:43 18.11.2021 (обновлено: 13:44 18.11.2021)
 
Обвиняемые в сбыте частей тел амурских тигров предстанут перед судом

Мужчины, обвиняемые в сбыте частей тел амурских тигров иностранцам, предстанут перед судом

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАмурская тигрица Уссури в вольере Приморского сафари-парка
Амурская тигрица Уссури в вольере Приморского сафари-парка - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мужчины, обвиняемые в сбыте частей тел тигров иностранцам, предстанут перед судом в Приморье, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее УФСБ России по Приморскому краю во взаимодействии с центром "Амурский тигр" задержали участников преступной группы, убивавших краснокнижных амурских тигров и сбывавших части их тел иностранцам. Было возбуждено дело.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в "незаконном приобретении, хранении, перевозке и продаже частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ" и "незаконном приобретении, хранении, перевозке и продаже частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору".
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей.
Рубка леса - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 04:32
В Приморье выявили незаконные рубки леса в районах обитания амурского тигра
 
ПроисшествияПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)Центр "Амурский тигр"Россия
 
 
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