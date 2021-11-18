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Нижегородская область
https://ria.ru/20211118/territoriya-1759624323.html
В Нижнем Новгороде стартует первый проект комплексного развития территорий
В Нижнем Новгороде стартует первый проект комплексного развития территорий - РИА Новости, 18.11.2021
В Нижнем Новгороде стартует первый проект комплексного развития территорий
Реализация первого проекта комплексного развития территорий началась в Нижнем Новгороде, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:32
2021-11-18T13:32
нижегородская область
общество
белинский
нижний новгород
глеб никитин
жилье
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя — РИА Новости. Реализация первого проекта комплексного развития территорий началась в Нижнем Новгороде, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Проект решения о комплексном развитии территории (КРТ) согласован главой региона."Первый проект комплексного развития территорий стартует в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Это возможность изменить облик территории, которой долгое времени не уделялось серьезного внимания. Важно, что благодаря КРТ удастся и расселить дома, находящиеся в плохом состоянии", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Участок расположен в границах улиц Правды, Чонгарской, Менделеева. Компании, которая станет победителем конкурса по выбору организации для реализации проекта КРТ, предстоит расселить девять многоквартирных домов – это преимущественно деревянные двухэтажные дома барачного типа, построенные в 1920-1930 годы. Пять из них в предыдущие годы уже признаны аварийными. Для ускорения процедуры на основании обращения главы региона Нижегородская область получит субсидию Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ на расселение данных домов."Договор на комплексное развитие территории планируется заключить на 10 лет с проведением конкурсных процедур. Это будут современные, комфортные жилые кварталы с утвержденной максимальной высотой домов, которые можно построить. На первых этажах должны быть предусмотрены помещения под магазины, кафе, организации бытового обслуживания. Не менее 20 процентов территории должно занимать озеленение – это тоже прописано в решении о КРТ", - подчеркнул Никитин.Конкурс по выбору организации для реализации проекта КРТ планируется провести в 2022 году.Ранее сообщалось, что в конце 2020 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, закрепляющие понятие комплексного развития территорий. Нижегородская область вошла в число первых регионов, разработавших собственную нормативную базу для реализации механизмов КРТ. В качестве приоритетных в Нижнем Новгороде выбрано семь площадок. Четыре расположены в нагорной части города – это большая территория в районе улицы Бекетова, две – в районе улиц Белинского, Генкиной и Ашхабадской и Большие Овраги и в районе улицы Ильинской. Еще три площадки находятся в заречной части: на улице Чкалова, в районе улиц Самочкина, Энтузиастов и Менделеева, Правды.По всем площадкам выполняются градостроительные проработки: готовится мастер-план, который будет публиковаться в соответствии с действующим законодательством на открытых информационных ресурсах.
https://ria.ru/20211117/zolushka-1759513918.html
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общество, белинский, нижний новгород, глеб никитин, жилье, россия
13:32 18.11.2021
 
В Нижнем Новгороде стартует первый проект комплексного развития территорий

Никитин: первый проект комплексного развития территорий стартует в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтадион "Нижний Новгород", где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018
Стадион Нижний Новгород, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя — РИА Новости. Реализация первого проекта комплексного развития территорий началась в Нижнем Новгороде, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Проект решения о комплексном развитии территории (КРТ) согласован главой региона.
"Первый проект комплексного развития территорий стартует в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Это возможность изменить облик территории, которой долгое времени не уделялось серьезного внимания. Важно, что благодаря КРТ удастся и расселить дома, находящиеся в плохом состоянии", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Участок расположен в границах улиц Правды, Чонгарской, Менделеева. Компании, которая станет победителем конкурса по выбору организации для реализации проекта КРТ, предстоит расселить девять многоквартирных домов – это преимущественно деревянные двухэтажные дома барачного типа, построенные в 1920-1930 годы. Пять из них в предыдущие годы уже признаны аварийными. Для ускорения процедуры на основании обращения главы региона Нижегородская область получит субсидию Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ на расселение данных домов.
"Договор на комплексное развитие территории планируется заключить на 10 лет с проведением конкурсных процедур. Это будут современные, комфортные жилые кварталы с утвержденной максимальной высотой домов, которые можно построить. На первых этажах должны быть предусмотрены помещения под магазины, кафе, организации бытового обслуживания. Не менее 20 процентов территории должно занимать озеленение – это тоже прописано в решении о КРТ", - подчеркнул Никитин.
Конкурс по выбору организации для реализации проекта КРТ планируется провести в 2022 году.
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Ранее сообщалось, что в конце 2020 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, закрепляющие понятие комплексного развития территорий. Нижегородская область вошла в число первых регионов, разработавших собственную нормативную базу для реализации механизмов КРТ. В качестве приоритетных в Нижнем Новгороде выбрано семь площадок. Четыре расположены в нагорной части города – это большая территория в районе улицы Бекетова, две – в районе улиц Белинского, Генкиной и Ашхабадской и Большие Овраги и в районе улицы Ильинской. Еще три площадки находятся в заречной части: на улице Чкалова, в районе улиц Самочкина, Энтузиастов и Менделеева, Правды.
По всем площадкам выполняются градостроительные проработки: готовится мастер-план, который будет публиковаться в соответствии с действующим законодательством на открытых информационных ресурсах.
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