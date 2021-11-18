Татарстан стал лидером в нацпроекте "Безопасные качественные дороги"
Татарстан признали один из лидеров реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги"
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля "Ривьера"
КАЗАНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Татарстан признан одним из регионов-лидеров по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба президента республики.
Благодаря нацпроекту в 2021 году в 84 российских регионах отремонтировано, реконструировано и построено порядка 16 тысяч километров дорог. Памятные награды и дипломы представителям субъектов, достигших наилучших показателей в 2021 году, вручили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Игорь Левитин, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Татарстан представлял на мероприятии президент республики Рустам Минниханов.
"Памятные дипломы и символичные дорожные катки получили проектные команды Белгородской области, Ивановской области, Кабардино-Балкарской Республики, Курской области, Липецкой области, Мурманской области, Оренбургской области, Пензенской области, Республики Адыгея, Республики Татарстан, Тульской области", - говорится в сообщении.
Хуснуллин поблагодарил за работу глав регионов, прилагающих максимальные усилия к достижению главной цели нацпроекта – повышению качества жизни россиян, и пожелал успехов в следующем дорожном сезоне.
За три года реализации нацпроекта в 84 субъектах в нормативное состояние привели порядка 48 тысяч километров автодорог. Общая площадь укладки дорожного покрытия составляет 400 миллионов квадратных метров. Отдельное внимание уделено повышению безопасности на дорогах: устанавливаются и модернизируются светофорные объекты, дорожные знаки, барьерные ограждения, камеры фотовидеофиксации, автоматические комплексы весогабаритного контроля. В городские агломерации поступило более 1 тысячи современных экологичных автобусов, троллейбусов и трамваев.
В Татарстане в 2021 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтировано 96,7 километра автомобильных дорог регионального значения. В результате 48,2% дорог приведены в нормативное состояние.