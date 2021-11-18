https://ria.ru/20211118/taliby-1759581887.html

Талибы назвали Россию приоритетом в сотрудничестве, сообщил посол

Талибы назвали Россию приоритетом в сотрудничестве, сообщил посол - РИА Новости, 18.11.2021

Талибы назвали Россию приоритетом в сотрудничестве, сообщил посол

Талибы (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) заявили, что Россия – один из их приоритетов сотрудничества с мировым... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T10:24

2021-11-18T10:24

2021-11-18T10:28

в мире

оон

талибан

китай

пакистан

россия

дмитрий жирнов

мохаммад хасан ахунд

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КАБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Талибы (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) заявили, что Россия – один из их приоритетов сотрудничества с мировым сообществом, сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Талибы заявили, что хотят сотрудничать с мировым сообществом. В приоритете у них Россия, Китай, Пакистан. Сейчас мы делаем упор на необходимости прекращения гуманитарной катастрофы, следующий этап – организовать международный форум с целью экономического восстановления страны. Без этого не справиться с такими афганскими проблемами, как беженцы, терроризм, наркотики", - сказал он журналистам.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211115/kabulov-1759129555.html

китай

пакистан

россия

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2021

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в мире, оон, талибан, китай, пакистан, россия, дмитрий жирнов, мохаммад хасан ахунд