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Талибы назвали Россию приоритетом в сотрудничестве, сообщил посол
Талибы назвали Россию приоритетом в сотрудничестве, сообщил посол - РИА Новости, 18.11.2021
Талибы назвали Россию приоритетом в сотрудничестве, сообщил посол
Талибы (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) заявили, что Россия – один из их приоритетов сотрудничества с мировым... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T10:24
2021-11-18T10:28
в мире
оон
талибан
китай
пакистан
россия
дмитрий жирнов
мохаммад хасан ахунд
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КАБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Талибы (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) заявили, что Россия – один из их приоритетов сотрудничества с мировым сообществом, сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Талибы заявили, что хотят сотрудничать с мировым сообществом. В приоритете у них Россия, Китай, Пакистан. Сейчас мы делаем упор на необходимости прекращения гуманитарной катастрофы, следующий этап – организовать международный форум с целью экономического восстановления страны. Без этого не справиться с такими афганскими проблемами, как беженцы, терроризм, наркотики", - сказал он журналистам.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, оон, талибан, китай, пакистан, россия, дмитрий жирнов, мохаммад хасан ахунд
10:24 18.11.2021 (обновлено: 10:28 18.11.2021)
 
Талибы назвали Россию приоритетом в сотрудничестве, сообщил посол

Жирнов: талибы назвали Россию приоритетом сотрудничества с мировым сообществом

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Исламской Республике Афганистан Дмитрий Жирнов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Исламской Республике Афганистан Дмитрий Жирнов - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Исламской Республике Афганистан Дмитрий Жирнов
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КАБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Талибы (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) заявили, что Россия – один из их приоритетов сотрудничества с мировым сообществом, сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"Талибы заявили, что хотят сотрудничать с мировым сообществом. В приоритете у них Россия, Китай, Пакистан. Сейчас мы делаем упор на необходимости прекращения гуманитарной катастрофы, следующий этап – организовать международный форум с целью экономического восстановления страны. Без этого не справиться с такими афганскими проблемами, как беженцы, терроризм, наркотики", - сказал он журналистам.
Абдул Салам Ханафи после третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 15:00
Талибы слишком медленно выполняют обещания, заявил Кабулов
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
 
В миреООНТалибанКитайПакистанРоссияДмитрий ЖирновМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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