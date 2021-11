https://ria.ru/20211118/swift-1759121973.html

Короткометражка Тейлор Свифт набрала 37 миллионов просмотров за четыре дня

культура

тейлор свифт (певица)

джейк джилленхол

новости культуры

кино и сериалы

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Тейлор Свифт выпустила короткометражный фильм к песне "All too well". Ролик размещен на YouTube-канале певицы. За четыре дня видео набрало почти 37 миллионов просмотров и более трех миллионов лайков. Свифт сама работала над сценарием и срежиссировала 15-минутную картину. В ней рассказывается о девушке, влюбившейся в мужчину заметно старше нее. Ее образ воплотила звезда "Очень странных дел" Сэди Синк. Ощутимая разница в возрасте сказывается на отношениях в паре. Героиня ленты чувствует себя одиноко в компании друзей своего бойфренда и обращает внимание на детали, которые для него не важны. В итоге возлюбленные расстаются, но даже спустя 13 лет они никак не могут забыть друг о друге. Она (повзрослевшую героиню сыграла Свифт) написала книгу об их отношениях, а он приходит на презентацию произведения. Певица выпустила короткометражку вскоре после релиза переизданной версии ее пластинки 2012 года "Red (Taylor's Version)". Трек "All too well" вошел как в оригинальный альбом, так и в его обновленный вариант. Известно, что Тейлор часто сочиняла песни о своих романах. Ее фанаты считают, что "All too well" посвящена экс-бойфренду Свифт Джейку Джилленхолу. Актер и певица встречались в 2010 году. Тейлор тогда было 20, а Джейку 29 лет.

