Антонов сообщил о ликвидации преступных группировок после диалога с США
Антонов: правоохранители пресекли деятельность преступных группировок после диалога с США
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Российские правоохранители пресекли деятельность преступных группировок после диалога по кибербезопасности с США, заявил журналистам российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Активно осуществляется взаимодействие по вопросам информбезопасности. Эксперты из профильных министерств и ведомств уже начали контактировать – состоялось четыре раунда переговоров. Уполномоченные ведомства возобновили профессиональную работу. Есть конкретные случаи пресечения российскими правоохранительными органами деятельности преступных группировок, использовавших вредоносное программное обеспечение", - сказал Антонов.
Он не упомянул, о каких группировках идет речь.
"В то же время американские коллеги выступают с избирательных позиций, предпочитая фокусировать консультации на вопросах кибервымогательства. Исходим из того, что диалог со временем приобретет всесторонний характер, поскольку проблематика информбезопасности намного шире. Полезно было бы, в частности, обсудить цифровую защищенность применительно к вооружениям", - добавил посол.