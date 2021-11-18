https://ria.ru/20211118/ssha-1759571240.html

Антонов сообщил о ликвидации преступных группировок после диалога с США

Антонов сообщил о ликвидации преступных группировок после диалога с США - РИА Новости, 18.11.2021

Антонов сообщил о ликвидации преступных группировок после диалога с США

Российские правоохранители пресекли деятельность преступных группировок после диалога по кибербезопасности с США, заявил журналистам российский посол в... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T09:02

2021-11-18T09:02

2021-11-18T09:02

сша

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Российские правоохранители пресекли деятельность преступных группировок после диалога по кибербезопасности с США, заявил журналистам российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Он не упомянул, о каких группировках идет речь."В то же время американские коллеги выступают с избирательных позиций, предпочитая фокусировать консультации на вопросах кибервымогательства. Исходим из того, что диалог со временем приобретет всесторонний характер, поскольку проблематика информбезопасности намного шире. Полезно было бы, в частности, обсудить цифровую защищенность применительно к вооружениям", - добавил посол.

https://ria.ru/20211103/oon-1757646972.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, анатолий антонов