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Сериал "Игра в кальмара" завоевал голливудскую награду за лучший саундтрек

Сериал "Игра в кальмара" завоевал голливудскую награду за лучший саундтрек - РИА Новости, 18.11.2021

Сериал "Игра в кальмара" завоевал голливудскую награду за лучший саундтрек

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" получил приз в номинации "Лучший саундтрек к телешоу или мини-сериалу" американской премии Hollywood Music In Media... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T11:26

2021-11-18T11:26

2021-11-18T11:26

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" получил приз в номинации "Лучший саундтрек к телешоу или мини-сериалу" американской премии Hollywood Music In Media Awards (HMMA).Музыку к популярному сериалу написал южнокорейский композитор Чон Чже Иль.Кроме "Игры в кальмара" за приз в этой номинации боролись американские сериалы "Локи", "Ванда/Вижн", комедийный сериал "Тед Лассо", мини-сериал "Холстон" и другие.Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября. По сюжету герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание.

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