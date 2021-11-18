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Сериал "Игра в кальмара" завоевал голливудскую награду за лучший саундтрек
Сериал "Игра в кальмара" завоевал голливудскую награду за лучший саундтрек - РИА Новости, 18.11.2021
Сериал "Игра в кальмара" завоевал голливудскую награду за лучший саундтрек
Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" получил приз в номинации "Лучший саундтрек к телешоу или мини-сериалу" американской премии Hollywood Music In Media... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:26
2021-11-18T11:26
2021-11-18T11:26
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" получил приз в номинации "Лучший саундтрек к телешоу или мини-сериалу" американской премии Hollywood Music In Media Awards (HMMA).Музыку к популярному сериалу написал южнокорейский композитор Чон Чже Иль.Кроме "Игры в кальмара" за приз в этой номинации боролись американские сериалы "Локи", "Ванда/Вижн", комедийный сериал "Тед Лассо", мини-сериал "Холстон" и другие.Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября. По сюжету герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание.
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netflix, новости культуры, кино и сериалы, музыка
Сериал "Игра в кальмара" завоевал голливудскую награду за лучший саундтрек
Сериал "Игра в кальмара" завоевал голливудскую награду за лучший саундтрек
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" получил приз в номинации "Лучший саундтрек к телешоу или мини-сериалу" американской премии Hollywood Music In Media Awards (HMMA).
Музыку к популярному сериалу написал южнокорейский композитор Чон Чже Иль.
Кроме "Игры в кальмара" за приз в этой номинации боролись американские сериалы "Локи", "Ванда/Вижн", комедийный сериал "Тед Лассо", мини-сериал "Холстон" и другие.
Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября. По сюжету герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание.