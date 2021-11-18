Россия и Киргизия договорились укреплять гуманитарное сотрудничество
Премьеры Киргизии Жапаров и России Мишустин договорились укреплять отношения в гумсфере
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги Киргизской Республики и Российской Федерации
БИШКЕК, 18 ноя - РИА Новости. Председатель кабмина Киргизии Акылбек Жапаров и премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи в Ереване на полях межправительственного совета ЕАЭС договорились укреплять отношения двух стран в гуманитарной сфере, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе киргизского кабмина.
"В ходе беседы стороны также отметили важность укрепления двусторонних отношений в гуманитарной сфере. В частности, был обсужден проект "Российский учитель за рубежом", который успешно реализуется в Кыргызской Республике с 2019 года и строительство в нашей стране в 2022 году девяти общеобразовательных организаций", - сказал представитель кабмина.
По его словам, также стороны обсудили цифровизацию деятельности налоговых и таможенных органов, в том числе по техническому и программному развитию системы налогового администрирования.
"Российская Федерация выразила готовность оказать содействие в организации избирательных участков для голосования граждан Кыргызской Республики, находящихся на территории Российской Федерации на предстоящих парламентских выборах, а также информировала кыргызскую сторону о возобновлении авиасообщения с городами Бишкек, Ош и Иссык-Кульской областью", - заявили в кабмине.
Уточняется, что в ходе переговоров глава киргизского правительства поблагодарил Мишустина за помощь, оказываемую в рамках восстановления Баткенской области, пострадавшей в результате конфликта на киргизско-таджикской государственной границе и по поставке вакцины против коронавируса.
"Главы правительств также обсудили совместную деятельность в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству и активизации деятельности Российско-Кыргызского фонда развития", - добавили в пресс-службе.