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Россия и Киргизия договорились укреплять гуманитарное сотрудничество

Россия и Киргизия договорились укреплять гуманитарное сотрудничество - РИА Новости, 18.11.2021

Россия и Киргизия договорились укреплять гуманитарное сотрудничество

Председатель кабмина Киргизии Акылбек Жапаров и премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи в Ереване на полях межправительственного совета ЕАЭС... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T22:05

2021-11-18T22:05

2021-11-18T22:05

в мире

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БИШКЕК, 18 ноя - РИА Новости. Председатель кабмина Киргизии Акылбек Жапаров и премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи в Ереване на полях межправительственного совета ЕАЭС договорились укреплять отношения двух стран в гуманитарной сфере, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе киргизского кабмина."В ходе беседы стороны также отметили важность укрепления двусторонних отношений в гуманитарной сфере. В частности, был обсужден проект "Российский учитель за рубежом", который успешно реализуется в Кыргызской Республике с 2019 года и строительство в нашей стране в 2022 году девяти общеобразовательных организаций", - сказал представитель кабмина.По его словам, также стороны обсудили цифровизацию деятельности налоговых и таможенных органов, в том числе по техническому и программному развитию системы налогового администрирования."Российская Федерация выразила готовность оказать содействие в организации избирательных участков для голосования граждан Кыргызской Республики, находящихся на территории Российской Федерации на предстоящих парламентских выборах, а также информировала кыргызскую сторону о возобновлении авиасообщения с городами Бишкек, Ош и Иссык-Кульской областью", - заявили в кабмине.Уточняется, что в ходе переговоров глава киргизского правительства поблагодарил Мишустина за помощь, оказываемую в рамках восстановления Баткенской области, пострадавшей в результате конфликта на киргизско-таджикской государственной границе и по поставке вакцины против коронавируса."Главы правительств также обсудили совместную деятельность в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству и активизации деятельности Российско-Кыргызского фонда развития", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211014/eaes-1754567659.html

https://ria.ru/20211023/kirgiziya-1755930014.html

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в мире, михаил мишустин, ош, баткенская область, евразийский экономический союз, россия