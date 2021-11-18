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ФРГ и Франция потакают курсу Украины на демонтаж "Минска-2", заявил Путин
ФРГ и Франция потакают курсу Украины на демонтаж "Минска-2", заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2021
ФРГ и Франция потакают курсу Украины на демонтаж "Минска-2", заявил Путин
ФРГ и Франция на словах не оспаривают значение минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на их демонтаж, это заводит переговоры в тупик, заявил... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:32
2021-11-18T16:32
2021-11-18T16:48
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ФРГ и Франция на словах не оспаривают значение минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на их демонтаж, это заводит переговоры в тупик, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг выступает на расширенном заседании коллегии МИД РФ."На словах наши партнеры по нормандскому квартету - ФРГ, Франция - не оспаривают значение минских соглашений", - сказал Путин, отметив, что минские соглашения приобрели форму нормы международного права, принято соответствующее решение Совета Безопасности ООН."Но на деле, к сожалению, потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование, к сожалению, в тупик", - добавил президент.
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РИА Новости
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в мире, киев, германия, франция, владимир путин, оон, россия
16:32 18.11.2021 (обновлено: 16:48 18.11.2021)
ФРГ и Франция потакают курсу Украины на демонтаж "Минска-2", заявил Путин
Путин: Германия и Франция потакают курсу Украины на демонтаж Минских соглашений