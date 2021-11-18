https://ria.ru/20211118/snegopad-1759658765.html

Сильнейший за последние 73 года снегопад ожидается в Подмосковье

Сильнейший за последние 73 года снегопад ожидается в Подмосковье - РИА Новости, 18.11.2021

Сильнейший за последние 73 года снегопад ожидается в Подмосковье

Один из сильнейших снегопадов за последние 73 года ожидается в Московской области в субботу, 20 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:10

2021-11-18T16:10

2021-11-18T16:10

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752303888_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_dcf2aa04b80d91fc50e696720c19e69e.jpg

КРАСНОГОРСК, 18 ноя – РИА Новости. Один из сильнейших снегопадов за последние 73 года ожидается в Московской области в субботу, 20 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.По прогнозам синоптиков ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, которые составят четверть от месячного объёма — до 14–16 миллиметров. Также прогнозируются ветер с порывами до 18–23 метров в секунду и образование гололедицы.Он добавил, что при невозможности отказа от поездок на личном автомобиле, водителям необходимо соблюдать скоростной режим, а пешеходам при ухудшении видимости надеть на себя светоотражающие элементы."Все дорожные службы Подмосковья мобилизованы для обеспечения бесперебойного содержания дорог в период снегопадов. В зимний сезон в уборке и очистке региональных и муниципальных дорог будет задействовано порядка 4 тысяч единиц техники и свыше 1 миллиона тонн противогололедных материалов", - добавил Гержик.

https://ria.ru/20211021/kompleks-1755511724.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье)