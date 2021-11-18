Сильнейший за последние 73 года снегопад ожидается в Подмосковье
КРАСНОГОРСК, 18 ноя – РИА Новости. Один из сильнейших снегопадов за последние 73 года ожидается в Московской области в субботу, 20 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
По прогнозам синоптиков ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, которые составят четверть от месячного объёма — до 14–16 миллиметров. Также прогнозируются ветер с порывами до 18–23 метров в секунду и образование гололедицы.
"Призываю автомобилистов в сильный снегопад отказаться от поездок на личном транспорте, особенно неопытным водителям. Ни в коем случае не выезжать на дороги на летней резине. Это позволит не ухудшать дорожно-транспортную ситуацию, избежать заторов и ДТП, а также дорожным службам быстрее выполнить работы по уборке проезжей части", - приводятся слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.
Он добавил, что при невозможности отказа от поездок на личном автомобиле, водителям необходимо соблюдать скоростной режим, а пешеходам при ухудшении видимости надеть на себя светоотражающие элементы.
"Все дорожные службы Подмосковья мобилизованы для обеспечения бесперебойного содержания дорог в период снегопадов. В зимний сезон в уборке и очистке региональных и муниципальных дорог будет задействовано порядка 4 тысяч единиц техники и свыше 1 миллиона тонн противогололедных материалов", - добавил Гержик.