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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211118/snegopad-1759658765.html
Сильнейший за последние 73 года снегопад ожидается в Подмосковье
Сильнейший за последние 73 года снегопад ожидается в Подмосковье - РИА Новости, 18.11.2021
Сильнейший за последние 73 года снегопад ожидается в Подмосковье
Один из сильнейших снегопадов за последние 73 года ожидается в Московской области в субботу, 20 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:10
2021-11-18T16:10
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 18 ноя – РИА Новости. Один из сильнейших снегопадов за последние 73 года ожидается в Московской области в субботу, 20 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.По прогнозам синоптиков ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, которые составят четверть от месячного объёма — до 14–16 миллиметров. Также прогнозируются ветер с порывами до 18–23 метров в секунду и образование гололедицы.Он добавил, что при невозможности отказа от поездок на личном автомобиле, водителям необходимо соблюдать скоростной режим, а пешеходам при ухудшении видимости надеть на себя светоотражающие элементы."Все дорожные службы Подмосковья мобилизованы для обеспечения бесперебойного содержания дорог в период снегопадов. В зимний сезон в уборке и очистке региональных и муниципальных дорог будет задействовано порядка 4 тысяч единиц техники и свыше 1 миллиона тонн противогололедных материалов", - добавил Гержик.
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общество, московская область (подмосковье)
16:10 18.11.2021
 

Сильнейший за последние 73 года снегопад ожидается в Подмосковье

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкДеревья во время снегопада
Деревья во время снегопада - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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КРАСНОГОРСК, 18 ноя – РИА Новости. Один из сильнейших снегопадов за последние 73 года ожидается в Московской области в субботу, 20 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
По прогнозам синоптиков ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, которые составят четверть от месячного объёма — до 14–16 миллиметров. Также прогнозируются ветер с порывами до 18–23 метров в секунду и образование гололедицы.
"Призываю автомобилистов в сильный снегопад отказаться от поездок на личном транспорте, особенно неопытным водителям. Ни в коем случае не выезжать на дороги на летней резине. Это позволит не ухудшать дорожно-транспортную ситуацию, избежать заторов и ДТП, а также дорожным службам быстрее выполнить работы по уборке проезжей части", - приводятся слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.
Он добавил, что при невозможности отказа от поездок на личном автомобиле, водителям необходимо соблюдать скоростной режим, а пешеходам при ухудшении видимости надеть на себя светоотражающие элементы.
"Все дорожные службы Подмосковья мобилизованы для обеспечения бесперебойного содержания дорог в период снегопадов. В зимний сезон в уборке и очистке региональных и муниципальных дорог будет задействовано порядка 4 тысяч единиц техники и свыше 1 миллиона тонн противогололедных материалов", - добавил Гержик.
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