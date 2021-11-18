https://ria.ru/20211118/skidki-1759680897.html

Миронов предложил ввести скидки на проезд для вакцинированных

Миронов предложил ввести скидки на проезд для вакцинированных - РИА Новости, 18.11.2021

Миронов предложил ввести скидки на проезд для вакцинированных

Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов считает эффективной мерой введение скидок на поездки и билеты для привитых граждан. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:32

2021-11-18T17:32

2021-11-18T17:32

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов считает эффективной мерой введение скидок на поездки и билеты для привитых граждан."Введение скидок на поездки для привитых граждан будет эффективнее QR-кодов, позволит гражданам и государству избежать ненужных расходов", - написал Миронов в своем Telegram-канале.Политик отметил, что возможные субсидии для авиакомпаний в случае введения QR-кодов эффективнее было бы направить на льготные билеты для привитых граждан. Это стало бы и дополнительным стимулом вакцинироваться, добавил он."С тем же успехом и за гораздо меньшие средства государство может субсидировать льготные билеты для привитых. Разумнее вкладываться в социальное поощрение людей к вакцинации, чем компенсировать авиакомпаниям полупустые самолеты", - констатировал парламентарий.Правительство РФ внесло 12 ноября в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов - в общественных местах и на транспорте. Один из документов предполагает, что гражданам для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли надо будет предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

https://ria.ru/20211118/antitela-1759651785.html

https://ria.ru/20211118/vaktsinatsiya-1759641068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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