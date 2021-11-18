Миронов предложил ввести скидки на проезд для вакцинированных
Миронов предложил ввести скидки на поездки и билеты для вакцинированных от COVID-19
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСергей Миронов выступает на съезде новой объединённой политической партии "Справедливая Россия - За правду" в Москве
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов считает эффективной мерой введение скидок на поездки и билеты для привитых граждан.
"Введение скидок на поездки для привитых граждан будет эффективнее QR-кодов, позволит гражданам и государству избежать ненужных расходов", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что возможные субсидии для авиакомпаний в случае введения QR-кодов эффективнее было бы направить на льготные билеты для привитых граждан. Это стало бы и дополнительным стимулом вакцинироваться, добавил он.
"С тем же успехом и за гораздо меньшие средства государство может субсидировать льготные билеты для привитых. Разумнее вкладываться в социальное поощрение людей к вакцинации, чем компенсировать авиакомпаниям полупустые самолеты", - констатировал парламентарий.
Правительство РФ внесло 12 ноября в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов - в общественных местах и на транспорте. Один из документов предполагает, что гражданам для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли надо будет предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.