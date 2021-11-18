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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211118/skidki-1759680897.html
Миронов предложил ввести скидки на проезд для вакцинированных
Миронов предложил ввести скидки на проезд для вакцинированных - РИА Новости, 18.11.2021
Миронов предложил ввести скидки на проезд для вакцинированных
Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов считает эффективной мерой введение скидок на поездки и билеты для привитых граждан. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:32
2021-11-18T17:32
распространение коронавируса
общество
вакцинация
госдума рф
сергей миронов
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов считает эффективной мерой введение скидок на поездки и билеты для привитых граждан."Введение скидок на поездки для привитых граждан будет эффективнее QR-кодов, позволит гражданам и государству избежать ненужных расходов", - написал Миронов в своем Telegram-канале.Политик отметил, что возможные субсидии для авиакомпаний в случае введения QR-кодов эффективнее было бы направить на льготные билеты для привитых граждан. Это стало бы и дополнительным стимулом вакцинироваться, добавил он."С тем же успехом и за гораздо меньшие средства государство может субсидировать льготные билеты для привитых. Разумнее вкладываться в социальное поощрение людей к вакцинации, чем компенсировать авиакомпаниям полупустые самолеты", - констатировал парламентарий.Правительство РФ внесло 12 ноября в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов - в общественных местах и на транспорте. Один из документов предполагает, что гражданам для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли надо будет предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
https://ria.ru/20211118/antitela-1759651785.html
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общество, вакцинация, госдума рф, сергей миронов, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:32 18.11.2021
 
Миронов предложил ввести скидки на проезд для вакцинированных

Миронов предложил ввести скидки на поездки и билеты для вакцинированных от COVID-19

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСергей Миронов выступает на съезде новой объединённой политической партии "Справедливая Россия - За правду" в Москве
Сергей Миронов выступает на съезде новой объединённой политической партии Справедливая Россия - За правду в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов считает эффективной мерой введение скидок на поездки и билеты для привитых граждан.
"Введение скидок на поездки для привитых граждан будет эффективнее QR-кодов, позволит гражданам и государству избежать ненужных расходов", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
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Политик отметил, что возможные субсидии для авиакомпаний в случае введения QR-кодов эффективнее было бы направить на льготные билеты для привитых граждан. Это стало бы и дополнительным стимулом вакцинироваться, добавил он.
"С тем же успехом и за гораздо меньшие средства государство может субсидировать льготные билеты для привитых. Разумнее вкладываться в социальное поощрение людей к вакцинации, чем компенсировать авиакомпаниям полупустые самолеты", - констатировал парламентарий.
Правительство РФ внесло 12 ноября в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов - в общественных местах и на транспорте. Один из документов предполагает, что гражданам для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли надо будет предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
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