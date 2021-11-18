https://ria.ru/20211118/siriya-1759670972.html
Путин отметил роль российской дипломатии в урегулировании в Сирии
Путин отметил роль российской дипломатии в урегулировании в Сирии - РИА Новости, 18.11.2021
Путин отметил роль российской дипломатии в урегулировании в Сирии
Российская дипломатия должна и дальше способствовать урегулированию в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:58
2021-11-18T16:58
2021-11-18T16:58
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российская дипломатия должна и дальше способствовать урегулированию в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин."При нашем прямом участии удалось оборвать международный терроризм в Сирии, предотвратив распад этого государства. Затем в рамках Астанинского формата вместе с Турцией и Ираном запустить процесс межсирийского урегулирования под эгидой ООН. Российская дипломатия должна и дальше способствовать нормализации отношений между Сирией и Арабскими странами", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
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в мире, иран, оон, сирия, владимир путин, россия
Путин отметил роль российской дипломатии в урегулировании в Сирии
Путин: российская дипломатия должна и дальше способствовать урегулированию в Сирии