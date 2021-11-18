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Наш кандидат. Байден сдал Европу Путину
В Дании рассказали, как Байден помог России доминировать над Европой - РИА Новости, 18.11.2021
Наш кандидат. Байден сдал Европу Путину
Профессор истории Хенрик Йенсон в колонке для датской газеты Jyllands-Posten заявил, что решение президента США Джо Байдена не препятствовать запуску... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T06:05
2021-11-18T09:27
в мире
белоруссия
дания
джо байден
евросоюз
северный поток — 2
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Профессор истории Хенрик Йенсон в колонке для датской газеты Jyllands-Posten заявил, что решение президента США Джо Байдена не препятствовать запуску российского газопровода "Северный поток — 2" кардинально изменило баланс сил в Европе в пользу Москвы.Историк обвинил Россию в организации миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии и подчеркнул, что Евросоюз не в состоянии справиться с этим вызовом.По его мнению, Европа слабеет не только как геополитический игрок, который не может найти эффективную стратегию в условиях миграционного кризиса, но и в культурном и интеллектуальном плане.Так, полагает профессор, в ведущих европейских странах сейчас есть мощные группы, которые считают собственную цивилизацию "глобально вредной" и рассматривают западную историю как историю угнетения, тогда как "культурное разбавление", вызванное увеличившимся потоком беженцев, у них не вызывает опасений. Из-за влияния этого течения европейские руководители не способны ясно видеть и принимать реалистичные решения о безопасности Евросоюза, заключил Йенсон.Ситуация на белорусско-польской границе серьезно обострилась в последние дни. У линии заграждений скопились около двух тысяч беженцев, в основном из стран Ближнего Востока. Они разбили стихийный лагерь и несколько раз пробовали прорваться через границу, но в Польше их попытки пресекали, в том числе с помощью светошумовых гранат, водомета и слезоточивого газа.Запад возлагает вину за происходящее на Минск, но тот это отвергает. Кроме того, начали звучать обвинения и в адрес России. Президент Владимир Путин объяснил эту агрессивную риторику желанием переложить проблемы "с больной головы на здоровую" и отметил, что Москва всячески готова содействовать решению ситуации с мигрантами. При этом российский лидер подчеркнул, что европейские страны сами создали условия, чтобы туда хлынул поток беженцев, а теперь пытаются снять с себя ответственность.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, белоруссия, дания, джо байден, евросоюз, северный поток — 2, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
06:05 18.11.2021 (обновлено: 09:27 18.11.2021)
 
В Дании рассказали, как Байден помог России доминировать над Европой

Jyllands-Posten: решение Байдена по СП-2 позволило России говорить с ЕС с позиции силы

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Профессор истории Хенрик Йенсон в колонке для датской газеты Jyllands-Posten заявил, что решение президента США Джо Байдена не препятствовать запуску российского газопровода "Северный поток — 2" кардинально изменило баланс сил в Европе в пользу Москвы.
Историк обвинил Россию в организации миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии и подчеркнул, что Евросоюз не в состоянии справиться с этим вызовом.

"Несколько лет назад ЕС мог говорить с Россией с позиции силы. Теперь это уже не так. Сегодня все наоборот. Что-то очень важное произошло, когда Джо Байден этим летом дал зеленый свет путинскому газопроводу "Северный поток — 2". И не только для стран, через которые он проходит", — пишет Йенсон.

По его мнению, Европа слабеет не только как геополитический игрок, который не может найти эффективную стратегию в условиях миграционного кризиса, но и в культурном и интеллектуальном плане.
Так, полагает профессор, в ведущих европейских странах сейчас есть мощные группы, которые считают собственную цивилизацию "глобально вредной" и рассматривают западную историю как историю угнетения, тогда как "культурное разбавление", вызванное увеличившимся потоком беженцев, у них не вызывает опасений. Из-за влияния этого течения европейские руководители не способны ясно видеть и принимать реалистичные решения о безопасности Евросоюза, заключил Йенсон.
Ситуация на белорусско-польской границе серьезно обострилась в последние дни. У линии заграждений скопились около двух тысяч беженцев, в основном из стран Ближнего Востока. Они разбили стихийный лагерь и несколько раз пробовали прорваться через границу, но в Польше их попытки пресекали, в том числе с помощью светошумовых гранат, водомета и слезоточивого газа.
Запад возлагает вину за происходящее на Минск, но тот это отвергает. Кроме того, начали звучать обвинения и в адрес России. Президент Владимир Путин объяснил эту агрессивную риторику желанием переложить проблемы "с больной головы на здоровую" и отметил, что Москва всячески готова содействовать решению ситуации с мигрантами. При этом российский лидер подчеркнул, что европейские страны сами создали условия, чтобы туда хлынул поток беженцев, а теперь пытаются снять с себя ответственность.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
05:06
Польша призвала Германию отказаться от сертификации "Северного потока — 2"
 
В миреБелоруссияДанияДжо БайденЕвросоюзСеверный поток — 2РоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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