https://ria.ru/20211118/sila-1759565799.html

Наш кандидат. Байден сдал Европу Путину

В Дании рассказали, как Байден помог России доминировать над Европой - РИА Новости, 18.11.2021

Наш кандидат. Байден сдал Европу Путину

Профессор истории Хенрик Йенсон в колонке для датской газеты Jyllands-Posten заявил, что решение президента США Джо Байдена не препятствовать запуску... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T06:05

2021-11-18T06:05

2021-11-18T09:27

в мире

белоруссия

дания

джо байден

евросоюз

северный поток — 2

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Профессор истории Хенрик Йенсон в колонке для датской газеты Jyllands-Posten заявил, что решение президента США Джо Байдена не препятствовать запуску российского газопровода "Северный поток — 2" кардинально изменило баланс сил в Европе в пользу Москвы.Историк обвинил Россию в организации миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии и подчеркнул, что Евросоюз не в состоянии справиться с этим вызовом.По его мнению, Европа слабеет не только как геополитический игрок, который не может найти эффективную стратегию в условиях миграционного кризиса, но и в культурном и интеллектуальном плане.Так, полагает профессор, в ведущих европейских странах сейчас есть мощные группы, которые считают собственную цивилизацию "глобально вредной" и рассматривают западную историю как историю угнетения, тогда как "культурное разбавление", вызванное увеличившимся потоком беженцев, у них не вызывает опасений. Из-за влияния этого течения европейские руководители не способны ясно видеть и принимать реалистичные решения о безопасности Евросоюза, заключил Йенсон.Ситуация на белорусско-польской границе серьезно обострилась в последние дни. У линии заграждений скопились около двух тысяч беженцев, в основном из стран Ближнего Востока. Они разбили стихийный лагерь и несколько раз пробовали прорваться через границу, но в Польше их попытки пресекали, в том числе с помощью светошумовых гранат, водомета и слезоточивого газа.Запад возлагает вину за происходящее на Минск, но тот это отвергает. Кроме того, начали звучать обвинения и в адрес России. Президент Владимир Путин объяснил эту агрессивную риторику желанием переложить проблемы "с больной головы на здоровую" и отметил, что Москва всячески готова содействовать решению ситуации с мигрантами. При этом российский лидер подчеркнул, что европейские страны сами создали условия, чтобы туда хлынул поток беженцев, а теперь пытаются снять с себя ответственность.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211118/gaz-1759564982.html

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в мире, белоруссия, дания, джо байден, евросоюз, северный поток — 2, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии