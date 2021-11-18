https://ria.ru/20211118/shtraf-1759659645.html

В "Мемориале"* заявили об оплате всех штрафов

В "Мемориале"* заявили об оплате всех штрафов - РИА Новости, 18.11.2021

В "Мемориале"* заявили об оплате всех штрафов

Правозащитный центр "Мемориал"* выплатил все наложенные на него штрафы, сообщила исполнительный директор Международного "Мемориала"* Елена Жемкова. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:16

2021-11-18T16:16

2021-11-18T16:16

общество

ссср

мемориал

правозащитный центр "мемориал"

елена жемкова

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Правозащитный центр "Мемориал"* выплатил все наложенные на него штрафы, сообщила исполнительный директор Международного "Мемориала"* Елена Жемкова.Ранее Генпрокуратура сообщила, что направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации "Международного Мемориала"*, а прокуратурой Москвы в Московский городской суд направлено заявление о ликвидации Центра "Мемориал"*. По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в РФ с нарушениями конституции и других законов. В Верховном суде сообщили РИА Новости, что иск о ликвидации "Мемориала"* и его структурных подразделений назначен к рассмотрению на 25 ноября.На пресс-конференции Жемкова отметила, что выдвигаемые претензии носят административно-технической характер, это типовое нарушение.По ее словам, отстаивать их интересы будут юристы во главе с вице-президентом адвокатской палаты Москвы Генри Резником."25 ноября будет уже сразу прямое слушание", - сообщила Жемкова.В свою очередь председатель совета правозащитного центра "Мемориал"* Александр Черкасов рассказал, что интересы центра в Мосгорсуде будет представлять адвокат Илья Новиков, который, как и Резник, работает на благотворительных началах.Представители "Мемориала"*, отвечая на вопрос о возможных действиях, если суд примет решение не в их пользу, сообщили, что продолжат отстаивать свою позицию.Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* - организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. Международный "Мемориал"* внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.* Организация признана иностранным агентом в России

https://ria.ru/20211112/memorial-1758771372.html

https://ria.ru/20211118/inoagenty-1759636286.html

https://ria.ru/20211118/memorial-1759618334.html

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общество, ссср, мемориал, правозащитный центр "мемориал", елена жемкова, россия