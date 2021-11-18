В "Мемориале"* заявили об оплате всех штрафов
Директор Международного "Мемориала"* Жемкова: правозащитный центр выплатил все штрафы
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Правозащитный центр "Мемориал"* выплатил все наложенные на него штрафы, сообщила исполнительный директор Международного "Мемориала"* Елена Жемкова.
Ранее Генпрокуратура сообщила, что направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации "Международного Мемориала"*, а прокуратурой Москвы в Московский городской суд направлено заявление о ликвидации Центра "Мемориал"*. По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в РФ с нарушениями конституции и других законов. В Верховном суде сообщили РИА Новости, что иск о ликвидации "Мемориала"* и его структурных подразделений назначен к рассмотрению на 25 ноября.
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На пресс-конференции Жемкова отметила, что выдвигаемые претензии носят административно-технической характер, это типовое нарушение.
"И мы абсолютно оплачиваем все штрафы и закрываем проблему", - сказала она.
По ее словам, отстаивать их интересы будут юристы во главе с вице-президентом адвокатской палаты Москвы Генри Резником.
"25 ноября будет уже сразу прямое слушание", - сообщила Жемкова.
В свою очередь председатель совета правозащитного центра "Мемориал"* Александр Черкасов рассказал, что интересы центра в Мосгорсуде будет представлять адвокат Илья Новиков, который, как и Резник, работает на благотворительных началах.
Представители "Мемориала"*, отвечая на вопрос о возможных действиях, если суд примет решение не в их пользу, сообщили, что продолжат отстаивать свою позицию.
Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* - организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. Международный "Мемориал"* внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.
* Организация признана иностранным агентом в России