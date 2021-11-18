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Премьер Греции предложил выдавать сертификат только после третьей прививки

Премьер Греции предложил выдавать сертификат только после третьей прививки - РИА Новости, 18.11.2021

Премьер Греции предложил выдавать сертификат только после третьей прививки

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил президенту Европейской комиссии признавать цифровой европейский сертификат вакцинации действительным только... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T22:37

2021-11-18T22:37

2021-11-18T22:37

распространение коронавируса

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греция

евросоюз

кириакос мицотакис

коронавирус covid-19

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АФИНЫ, 18 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил президенту Европейской комиссии признавать цифровой европейский сертификат вакцинации действительным только в том случае, если после шести месяцев с момента вакцинации в нем указывается третья прививка.Об этом премьер сообщил в телеобращении к гражданам, которое транслировало греческое общественное телевидение ERT.Обращение посвящено ситуации с пандемией, инициативам и стратегии правительства по подавлению четвертой волны пандемии. Мицотакис, в частности, объявил ряд новых ограничений для непривитых граждан."Что касается действия сертификатов, в моем письме президенту Европейской комиссии я предлагаю, чтобы цифровой европейский сертификат был действителен только в том случае, если в нем указывается третья прививка после шести месяцев. Для того, чтобы избежать трещин в стене иммунитета, которая уже построена на нашем континенте", - сказал премьер Греции.Именно Мицотакис в январе 2021 года предложил Евросоюзу ввести стандартный цифровой сертификат вакцинации для обеспечения свободы передвижения.

греция

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в мире, греция, евросоюз, кириакос мицотакис, коронавирус covid-19