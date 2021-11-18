Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211118/sertifikat-1759722422.html
Премьер Греции предложил выдавать сертификат только после третьей прививки
Премьер Греции предложил выдавать сертификат только после третьей прививки - РИА Новости, 18.11.2021
Премьер Греции предложил выдавать сертификат только после третьей прививки
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил президенту Европейской комиссии признавать цифровой европейский сертификат вакцинации действительным только... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T22:37
2021-11-18T22:37
распространение коронавируса
в мире
греция
евросоюз
кириакос мицотакис
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591131255_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_791792e02ba4c346b09ce81a29b49eea.jpg
АФИНЫ, 18 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил президенту Европейской комиссии признавать цифровой европейский сертификат вакцинации действительным только в том случае, если после шести месяцев с момента вакцинации в нем указывается третья прививка.Об этом премьер сообщил в телеобращении к гражданам, которое транслировало греческое общественное телевидение ERT.Обращение посвящено ситуации с пандемией, инициативам и стратегии правительства по подавлению четвертой волны пандемии. Мицотакис, в частности, объявил ряд новых ограничений для непривитых граждан."Что касается действия сертификатов, в моем письме президенту Европейской комиссии я предлагаю, чтобы цифровой европейский сертификат был действителен только в том случае, если в нем указывается третья прививка после шести месяцев. Для того, чтобы избежать трещин в стене иммунитета, которая уже построена на нашем континенте", - сказал премьер Греции.Именно Мицотакис в январе 2021 года предложил Евросоюзу ввести стандартный цифровой сертификат вакцинации для обеспечения свободы передвижения.
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591131255_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d0b7b6f020336e0261f2b4412de00139.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, греция, евросоюз, кириакос мицотакис, коронавирус covid-19
22:37 18.11.2021
 
Премьер Греции предложил выдавать сертификат только после третьей прививки

Премьер Греции предложил ЕС признавать сертификат вакцинации только после третьей прививки

© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции/Димитрис ПапамицосПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время вакцинации от коронавируса
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции/Димитрис Папамицос
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 18 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил президенту Европейской комиссии признавать цифровой европейский сертификат вакцинации действительным только в том случае, если после шести месяцев с момента вакцинации в нем указывается третья прививка.
Об этом премьер сообщил в телеобращении к гражданам, которое транслировало греческое общественное телевидение ERT.
Обращение посвящено ситуации с пандемией, инициативам и стратегии правительства по подавлению четвертой волны пандемии. Мицотакис, в частности, объявил ряд новых ограничений для непривитых граждан.
"Что касается действия сертификатов, в моем письме президенту Европейской комиссии я предлагаю, чтобы цифровой европейский сертификат был действителен только в том случае, если в нем указывается третья прививка после шести месяцев. Для того, чтобы избежать трещин в стене иммунитета, которая уже построена на нашем континенте", - сказал премьер Греции.
Именно Мицотакис в январе 2021 года предложил Евросоюзу ввести стандартный цифровой сертификат вакцинации для обеспечения свободы передвижения.
 
Распространение коронавирусаВ миреГрецияЕвросоюзКириакос МицотакисКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Диетолог рассказала, что будет, если каждый день есть горький шоколад
03:47В Приморье взяли под стражу депутата, подозреваемого в развращении ребенка
03:44Эксперт рассказал, когда допустима двухкомпонентная ревакцинация
03:39В 16 регионах ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет
03:30В России создадут "суперреактор" для атомной энергетики будущего
03:20Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпы
03:15IT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефон
03:13Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам
02:50На Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить Крым
02:38Адвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсека
02:35Россиянам посоветовали самую полезную рыбу
02:20В Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощность
02:16Опубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в Петербурге
02:15В винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годом
02:15Эксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылке
02:10В Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" Германии
01:56Институт философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и Шпильрейн
01:45Врач рассказала, как избежать тромбоза после коронавируса
01:40СМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных
01:39"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потери
Лента новостейМолния
Диетолог рассказала, что будет, если каждый день есть горький шоколадВ Приморье взяли под стражу депутата, подозреваемого в развращении ребенкаЭксперт рассказал, когда допустима двухкомпонентная ревакцинацияВ 16 регионах ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 летВ России создадут "суперреактор" для атомной энергетики будущегоСеверокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпыIT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефонНеонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родамНа Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить КрымАдвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсекаРоссиянам посоветовали самую полезную рыбуВ Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощностьОпубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в ПетербургеВ винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годомЭксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылкеВ Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" ГерманииИнститут философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и ШпильрейнВрач рассказала, как избежать тромбоза после коронавирусаСМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потери