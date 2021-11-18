https://ria.ru/20211118/sanktsii-1759647374.html

Россия помогает Белоруссии преодолевать санкции, заявил Мишустин

Россия помогает Белоруссии преодолевать санкции, заявил Мишустин - РИА Новости, 18.11.2021

Россия помогает Белоруссии преодолевать санкции, заявил Мишустин

Россия оказывает поддержку Белоруссии по преодолению нелегитимных санкций, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, открывая встречу с... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T15:07

2021-11-18T15:07

2021-11-18T15:07

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ЕРЕВАН, 18 ноя - РИА Новости. Россия оказывает поддержку Белоруссии по преодолению нелегитимных санкций, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, открывая встречу с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко."Конечно же, мы оказываем поддержку в преодолении нелегитимных односторонних санкций, экономических санкций, которые были введены в отношении Белоруссии", - сказал Мишустин.Глава российского правительства попросил передать наилучшие пожелания от президента Владимира Путина белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Мишустин подчеркнул, что власти России считают важным вывести двусторонние отношения на еще более высокий уровень, укрепить интеграцию в Союзном государстве, запустить новые проекты по широкому спектру всей взаимной повестки. По мнению главы кабмина РФ, это в полной мере отвечает интересам граждан обеих стран и позволит сформировать общее экономическое и социальное пространство.Отношения Минска и Запада резко ухудшились после выборов президента в Белоруссии осенью 2020 года, на которых в шестой раз победил Лукашенко. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20211118/aviatsiya-1759635794.html

https://ria.ru/20211118/migranty-1759611800.html

сша

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, белоруссия, владимир путин, евросоюз, александр лукашенко, михаил мишустин, россия