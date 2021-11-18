Россия помогает Белоруссии преодолевать санкции, заявил Мишустин
Мишустин: Россия оказывает поддержку Белоруссии по преодолению нелегитимных санкций
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
ЕРЕВАН, 18 ноя - РИА Новости. Россия оказывает поддержку Белоруссии по преодолению нелегитимных санкций, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, открывая встречу с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.
"Конечно же, мы оказываем поддержку в преодолении нелегитимных односторонних санкций, экономических санкций, которые были введены в отношении Белоруссии", - сказал Мишустин.
Глава российского правительства попросил передать наилучшие пожелания от президента Владимира Путина белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Мишустин подчеркнул, что власти России считают важным вывести двусторонние отношения на еще более высокий уровень, укрепить интеграцию в Союзном государстве, запустить новые проекты по широкому спектру всей взаимной повестки. По мнению главы кабмина РФ, это в полной мере отвечает интересам граждан обеих стран и позволит сформировать общее экономическое и социальное пространство.
Отношения Минска и Запада резко ухудшились после выборов президента в Белоруссии осенью 2020 года, на которых в шестой раз победил Лукашенко. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.