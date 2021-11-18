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Россия помогает Белоруссии преодолевать санкции, заявил Мишустин
Россия помогает Белоруссии преодолевать санкции, заявил Мишустин - РИА Новости, 18.11.2021
Россия помогает Белоруссии преодолевать санкции, заявил Мишустин
Россия оказывает поддержку Белоруссии по преодолению нелегитимных санкций, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, открывая встречу с... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:07
2021-11-18T15:07
в мире
сша
белоруссия
владимир путин
евросоюз
александр лукашенко
михаил мишустин
россия
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ЕРЕВАН, 18 ноя - РИА Новости. Россия оказывает поддержку Белоруссии по преодолению нелегитимных санкций, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, открывая встречу с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко."Конечно же, мы оказываем поддержку в преодолении нелегитимных односторонних санкций, экономических санкций, которые были введены в отношении Белоруссии", - сказал Мишустин.Глава российского правительства попросил передать наилучшие пожелания от президента Владимира Путина белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Мишустин подчеркнул, что власти России считают важным вывести двусторонние отношения на еще более высокий уровень, укрепить интеграцию в Союзном государстве, запустить новые проекты по широкому спектру всей взаимной повестки. По мнению главы кабмина РФ, это в полной мере отвечает интересам граждан обеих стран и позволит сформировать общее экономическое и социальное пространство.Отношения Минска и Запада резко ухудшились после выборов президента в Белоруссии осенью 2020 года, на которых в шестой раз победил Лукашенко. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20211118/aviatsiya-1759635794.html
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в мире, сша, белоруссия, владимир путин, евросоюз, александр лукашенко, михаил мишустин, россия
15:07 18.11.2021
 
Россия помогает Белоруссии преодолевать санкции, заявил Мишустин

Мишустин: Россия оказывает поддержку Белоруссии по преодолению нелегитимных санкций

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ЕРЕВАН, 18 ноя - РИА Новости. Россия оказывает поддержку Белоруссии по преодолению нелегитимных санкций, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, открывая встречу с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.
"Конечно же, мы оказываем поддержку в преодолении нелегитимных односторонних санкций, экономических санкций, которые были введены в отношении Белоруссии", - сказал Мишустин.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 14:15
В Белоруссии сообщили об увеличении полетов авиации НАТО вдоль границ
Глава российского правительства попросил передать наилучшие пожелания от президента Владимира Путина белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Мишустин подчеркнул, что власти России считают важным вывести двусторонние отношения на еще более высокий уровень, укрепить интеграцию в Союзном государстве, запустить новые проекты по широкому спектру всей взаимной повестки. По мнению главы кабмина РФ, это в полной мере отвечает интересам граждан обеих стран и позволит сформировать общее экономическое и социальное пространство.
Отношения Минска и Запада резко ухудшились после выборов президента в Белоруссии осенью 2020 года, на которых в шестой раз победил Лукашенко. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Лагерь нелегальных мигрантов у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 12:43
В G7 обвинили Белоруссию в организации нелегальной миграции
 
В миреСШАБелоруссияВладимир ПутинЕвросоюзАлександр ЛукашенкоМихаил МишустинРоссия
 
 
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