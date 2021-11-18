https://ria.ru/20211118/sakhar-1759603787.html

Свыше 450 тысяч тонн сахара произвели в Липецкой области в этом году

Свыше 450 тысяч тонн сахара произвели в Липецкой области в этом году - РИА Новости, 18.11.2021

Свыше 450 тысяч тонн сахара произвели в Липецкой области в этом году

На сегодняшний день в Липецкой области произведены 458,5 тысяч тонн сахара, что на 11 процентов больше, чем в прошлом году, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:04

2021-11-18T12:04

2021-11-18T12:04

липецкая область

сахар

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. На сегодняшний день в Липецкой области произведены 458,5 тысяч тонн сахара, что на 11 процентов больше, чем в прошлом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, Липецкая область занимает второе место в России по производству сахара. Обработаны более 3 миллионов тонн сахарной свеклы нового урожая. Средняя сахаристость составляет 19,01%.Артамонов отметил, что урожайность свеклы в текущем году составила 363,5 центнера с гектара. Уборка сладких корнеплодов подходит к завершению. На данный момент собрано 3 млн 966 тыс тонн."Перед аграрным сектором экономики региона стоят задачи по росту урожая овощей и повышению конкурентоспособности. К тому же эта отрасль дает новые рабочие места и стабильную заработную плату жителям региона", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20211118/yabloki-1759588693.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахар, игорь артамонов