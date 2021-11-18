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Липецкая область
https://ria.ru/20211118/sakhar-1759603787.html
Свыше 450 тысяч тонн сахара произвели в Липецкой области в этом году
Свыше 450 тысяч тонн сахара произвели в Липецкой области в этом году - РИА Новости, 18.11.2021
Свыше 450 тысяч тонн сахара произвели в Липецкой области в этом году
На сегодняшний день в Липецкой области произведены 458,5 тысяч тонн сахара, что на 11 процентов больше, чем в прошлом году, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:04
2021-11-18T12:04
липецкая область
сахар
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. На сегодняшний день в Липецкой области произведены 458,5 тысяч тонн сахара, что на 11 процентов больше, чем в прошлом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, Липецкая область занимает второе место в России по производству сахара. Обработаны более 3 миллионов тонн сахарной свеклы нового урожая. Средняя сахаристость составляет 19,01%.Артамонов отметил, что урожайность свеклы в текущем году составила 363,5 центнера с гектара. Уборка сладких корнеплодов подходит к завершению. На данный момент собрано 3 млн 966 тыс тонн."Перед аграрным сектором экономики региона стоят задачи по росту урожая овощей и повышению конкурентоспособности. К тому же эта отрасль дает новые рабочие места и стабильную заработную плату жителям региона", - сказал Артамонов.
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сахар, игорь артамонов
12:04 18.11.2021
 

Свыше 450 тысяч тонн сахара произвели в Липецкой области в этом году

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСахар
Сахар - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛИПЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. На сегодняшний день в Липецкой области произведены 458,5 тысяч тонн сахара, что на 11 процентов больше, чем в прошлом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, Липецкая область занимает второе место в России по производству сахара. Обработаны более 3 миллионов тонн сахарной свеклы нового урожая. Средняя сахаристость составляет 19,01%.
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Артамонов отметил, что урожайность свеклы в текущем году составила 363,5 центнера с гектара. Уборка сладких корнеплодов подходит к завершению. На данный момент собрано 3 млн 966 тыс тонн.
"Перед аграрным сектором экономики региона стоят задачи по росту урожая овощей и повышению конкурентоспособности. К тому же эта отрасль дает новые рабочие места и стабильную заработную плату жителям региона", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьСахарИгорь Артамонов
 
 
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