https://ria.ru/20211118/saakashvili-1759693877.html

В тюрьме рассказали о состоянии Саакашвили, потерявшего сознание

В тюрьме рассказали о состоянии Саакашвили, потерявшего сознание - РИА Новости, 18.11.2021

В тюрьме рассказали о состоянии Саакашвили, потерявшего сознание

Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который упал в тюрьме, потеряв сознание, стабильное, сообщили в пенитенциарной службе республики. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T18:25

2021-11-18T18:25

2021-11-18T18:32

в мире

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михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который упал в тюрьме, потеряв сознание, стабильное, сообщили в пенитенциарной службе республики.Ранее адвокат политика Бека Басилая сообщил, что Саакашвили упал и потерял сознание, его унесли на носилках."Состояние здоровья Михаила Саакашвили стабильное. Скоро реаниматолог сделает комментарий для СМИ", - сказано в заявлении службы.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211117/saakashvili-1759386137.html

https://ria.ru/20211116/saakashvili-1759218014.html

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