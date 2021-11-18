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https://ria.ru/20211118/saakashvili-1759693877.html
В тюрьме рассказали о состоянии Саакашвили, потерявшего сознание
В тюрьме рассказали о состоянии Саакашвили, потерявшего сознание - РИА Новости, 18.11.2021
В тюрьме рассказали о состоянии Саакашвили, потерявшего сознание
Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который упал в тюрьме, потеряв сознание, стабильное, сообщили в пенитенциарной службе республики. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T18:25
2021-11-18T18:32
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который упал в тюрьме, потеряв сознание, стабильное, сообщили в пенитенциарной службе республики.Ранее адвокат политика Бека Басилая сообщил, что Саакашвили упал и потерял сознание, его унесли на носилках."Состояние здоровья Михаила Саакашвили стабильное. Скоро реаниматолог сделает комментарий для СМИ", - сказано в заявлении службы.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20211117/saakashvili-1759386137.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
18:25 18.11.2021 (обновлено: 18:32 18.11.2021)
 
В тюрьме рассказали о состоянии Саакашвили, потерявшего сознание

Пенитенциарная служба Грузии: состояние потерявшего сознание Саакашвили стабильное

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
Михаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который упал в тюрьме, потеряв сознание, стабильное, сообщили в пенитенциарной службе республики.
Ранее адвокат политика Бека Басилая сообщил, что Саакашвили упал и потерял сознание, его унесли на носилках.
Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 00:52
Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице
"Состояние здоровья Михаила Саакашвили стабильное. Скоро реаниматолог сделает комментарий для СМИ", - сказано в заявлении службы.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Сторонники Михаила Саакашвили на митинге в его поддержку в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 03:44
У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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