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https://ria.ru/20211118/saakashvili-1759574518.html
Врач рассказал о состоянии Саакашвили
Врач рассказал о состоянии Саакашвили - РИА Новости, 18.11.2021
Врач рассказал о состоянии Саакашвили
У заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из-за длительной голодовки отмечается заметная желтизна, ему трудно передвигаться, заявил его личный РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T09:35
2021-11-18T09:35
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. У заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из-за длительной голодовки отмечается заметная желтизна, ему трудно передвигаться, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе."Отмечается заметная желтизна по сравнению с предыдущими днями. Он не смог спуститься в комнату встреч, поэтому я навестил его в палате. Президент спросил меня о горийской больнице, я рекомендовал отказаться от перевода туда, если такое случится", - сказал врач журналистам.Ранее консилиум врачей, созданный омбудсменом Грузии Нино Ломджарией, в своем отчете рекомендовал перевести Саакашвили из тюремной больницы в частную клинику. Медики назвали состояние Саакашвили критическим, а тюремную больницу неготовой для лечения таких пациентов.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20211115/saakashvili-1759060495.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, задержание саакашвили в грузии
09:35 18.11.2021
 
Врач рассказал о состоянии Саакашвили

Врач Кипшидзе: у Саакашвили из-за длительной голодовки отмечается заметная желтизна

© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Здание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
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ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. У заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из-за длительной голодовки отмечается заметная желтизна, ему трудно передвигаться, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.
"Отмечается заметная желтизна по сравнению с предыдущими днями. Он не смог спуститься в комнату встреч, поэтому я навестил его в палате. Президент спросил меня о горийской больнице, я рекомендовал отказаться от перевода туда, если такое случится", - сказал врач журналистам.
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Ранее консилиум врачей, созданный омбудсменом Грузии Нино Ломджарией, в своем отчете рекомендовал перевести Саакашвили из тюремной больницы в частную клинику. Медики назвали состояние Саакашвили критическим, а тюремную больницу неготовой для лечения таких пациентов.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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В миреГрузияМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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