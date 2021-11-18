Врач рассказал о состоянии Саакашвили
Врач Кипшидзе: у Саакашвили из-за длительной голодовки отмечается заметная желтизна
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
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ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. У заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из-за длительной голодовки отмечается заметная желтизна, ему трудно передвигаться, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.
"Отмечается заметная желтизна по сравнению с предыдущими днями. Он не смог спуститься в комнату встреч, поэтому я навестил его в палате. Президент спросил меня о горийской больнице, я рекомендовал отказаться от перевода туда, если такое случится", - сказал врач журналистам.
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Ранее консилиум врачей, созданный омбудсменом Грузии Нино Ломджарией, в своем отчете рекомендовал перевести Саакашвили из тюремной больницы в частную клинику. Медики назвали состояние Саакашвили критическим, а тюремную больницу неготовой для лечения таких пациентов.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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