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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211118/russo-1759651393.html
"Потерял разум": Руссо ответил на решение Пригожина судиться
"Потерял разум": Руссо ответил на решение Пригожина судиться - РИА Новости, 18.11.2021
"Потерял разум": Руссо ответил на решение Пригожина судиться
Авраам Руссо ответил на решение Иосифа Пригожина судиться. Ранее артист намекнул, что испытывал трудности в карьере из-за продюсера. В свою очередь Пригожин... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T18:22
2021-11-18T18:22
шоубиз
шоу-бизнес
авраам руссо (ипджиян)
иосиф пригожин
знаменитости
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Авраам Руссо ответил на решение Иосифа Пригожина судиться. Ранее артист намекнул, что испытывал трудности в карьере из-за продюсера. В свою очередь Пригожин назвал певца мошенником и жуликом.В комментарии порталу Sobesednik.ru певец отметил, что ему жалко продюсера, а также призвал Пригожина "покаяться" и "повернуться в сторону Бога". По его словам, Иосиф "ненавидит всех".Певец стал четырехкратным обладателем премии "Золотой граммофон". Организацией его выступлений в России, помимо Пригожина, занимался бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, которого артист обвинил в похищении в 2004-м году.
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шоу-бизнес, авраам руссо (ипджиян), иосиф пригожин, знаменитости
18:22 18.11.2021
 
"Потерял разум": Руссо ответил на решение Пригожина судиться

Руссо ответил на решение Пригожина судиться и призвал продюсера покаяться

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАвраам Руссо
Авраам Руссо - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Авраам Руссо ответил на решение Иосифа Пригожина судиться. Ранее артист намекнул, что испытывал трудности в карьере из-за продюсера. В свою очередь Пригожин назвал певца мошенником и жуликом.

"Я считаю, что этот человек потерял разум. Он судится со всеми направо и налево. Будто бы боксер, приглашает всех на ринг. Ужас, что он творит! Мне стыдно, что я когда-то стоял с ним рядом", – заявил Руссо.

В комментарии порталу Sobesednik.ru певец отметил, что ему жалко продюсера, а также призвал Пригожина "покаяться" и "повернуться в сторону Бога". По его словам, Иосиф "ненавидит всех".

"Они говорят, что якобы одели меня в свое время, чуть ли не сделали человеком… Но ведь Пригожин заработал на мне сотни тысяч долларов. Не понимаю, зачем сейчас он так обо мне отзывается!" – заключил Руссо.

Певец стал четырехкратным обладателем премии "Золотой граммофон". Организацией его выступлений в России, помимо Пригожина, занимался бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, которого артист обвинил в похищении в 2004-м году.
Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 18:18Шоубиз
"Он мошенник и жулик": Пригожин решил судиться с Руссо
 
ШоубизШоу-бизнесАвраам Руссо (Ипджиян)Иосиф ПригожинЗнаменитости
 
 
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