"Потерял разум": Руссо ответил на решение Пригожина судиться
Руссо ответил на решение Пригожина судиться и призвал продюсера покаяться
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Авраам Руссо ответил на решение Иосифа Пригожина судиться. Ранее артист намекнул, что испытывал трудности в карьере из-за продюсера. В свою очередь Пригожин назвал певца мошенником и жуликом.
"Я считаю, что этот человек потерял разум. Он судится со всеми направо и налево. Будто бы боксер, приглашает всех на ринг. Ужас, что он творит! Мне стыдно, что я когда-то стоял с ним рядом", – заявил Руссо.
В комментарии порталу Sobesednik.ru певец отметил, что ему жалко продюсера, а также призвал Пригожина "покаяться" и "повернуться в сторону Бога". По его словам, Иосиф "ненавидит всех".
"Они говорят, что якобы одели меня в свое время, чуть ли не сделали человеком… Но ведь Пригожин заработал на мне сотни тысяч долларов. Не понимаю, зачем сейчас он так обо мне отзывается!" – заключил Руссо.
Певец стал четырехкратным обладателем премии "Золотой граммофон". Организацией его выступлений в России, помимо Пригожина, занимался бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, которого артист обвинил в похищении в 2004-м году.
15 ноября, 18:18Шоубиз"Он мошенник и жулик": Пригожин решил судиться с Руссо