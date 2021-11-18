https://ria.ru/20211118/russo-1759651393.html

"Потерял разум": Руссо ответил на решение Пригожина судиться

"Потерял разум": Руссо ответил на решение Пригожина судиться - РИА Новости, 18.11.2021

"Потерял разум": Руссо ответил на решение Пригожина судиться

Авраам Руссо ответил на решение Иосифа Пригожина судиться. Ранее артист намекнул, что испытывал трудности в карьере из-за продюсера. В свою очередь Пригожин... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T18:22

2021-11-18T18:22

2021-11-18T18:22

шоубиз

шоу-бизнес

авраам руссо (ипджиян)

иосиф пригожин

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Авраам Руссо ответил на решение Иосифа Пригожина судиться. Ранее артист намекнул, что испытывал трудности в карьере из-за продюсера. В свою очередь Пригожин назвал певца мошенником и жуликом.В комментарии порталу Sobesednik.ru певец отметил, что ему жалко продюсера, а также призвал Пригожина "покаяться" и "повернуться в сторону Бога". По его словам, Иосиф "ненавидит всех".Певец стал четырехкратным обладателем премии "Золотой граммофон". Организацией его выступлений в России, помимо Пригожина, занимался бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, которого артист обвинил в похищении в 2004-м году.

https://ria.ru/20211115/prigozhin-1759162871.html

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шоу-бизнес, авраам руссо (ипджиян), иосиф пригожин, знаменитости