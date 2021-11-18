https://ria.ru/20211118/rossiya-1759661302.html

Россия выступает за невмешательство во внутренние дела стран, заявил Путин

Россия выступает за невмешательство во внутренние дела стран, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2021

Россия выступает за невмешательство во внутренние дела стран, заявил Путин

Россия выступает за невмешательство во внутренние дела стран и справедливое разрешение споров при главенствующей роли ООН, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:24

2021-11-18T16:24

2021-11-18T16:42

россия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия выступает за невмешательство во внутренние дела стран и справедливое разрешение споров при главенствующей роли ООН, заявил президент РФ Владимир Путин."Как постоянный член Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН), Россия намерена и далее твердо отстаивать зафиксированные в уставе ООН основополагающие принципы: суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, справедливое разрешение споров. И, конечно, ключевую роль ООН в решении международных проблем", - сказал Путин, выступая в четверг на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

https://ria.ru/20210728/antonov-1743196418.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, в мире, владимир путин