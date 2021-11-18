https://ria.ru/20211118/rossiya-1759661302.html
Россия выступает за невмешательство во внутренние дела стран, заявил Путин
Россия выступает за невмешательство во внутренние дела стран, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2021
Россия выступает за невмешательство во внутренние дела стран, заявил Путин
Россия выступает за невмешательство во внутренние дела стран и справедливое разрешение споров при главенствующей роли ООН, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:24
2021-11-18T16:24
2021-11-18T16:42
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия выступает за невмешательство во внутренние дела стран и справедливое разрешение споров при главенствующей роли ООН, заявил президент РФ Владимир Путин."Как постоянный член Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН), Россия намерена и далее твердо отстаивать зафиксированные в уставе ООН основополагающие принципы: суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, справедливое разрешение споров. И, конечно, ключевую роль ООН в решении международных проблем", - сказал Путин, выступая в четверг на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
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россия, в мире, владимир путин
16:24 18.11.2021 (обновлено: 16:42 18.11.2021)
Россия выступает за невмешательство во внутренние дела стран, заявил Путин
Путин: Россия выступает за невмешательство во внутренние дела стран