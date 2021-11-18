https://ria.ru/20211118/rossiya-1759660766.html
Путин назвал Россию миролюбивым государством
Путин назвал Россию миролюбивым государством - РИА Новости, 18.11.2021
Путин назвал Россию миролюбивым государством
Россия - миролюбивое государство, концепция внешней политики страны будет дорожной картой для МИД и других ведомств, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:22
2021-11-18T16:22
2021-11-18T16:37
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россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия - миролюбивое государство, концепция внешней политики страны будет дорожной картой для МИД и других ведомств, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно, что в нашем основном законе закреплены такие фундаментальные установки и ценности, как верность отчизне, уважение к родному языку, истории, культуре, традициям наших предков. То есть все то, что сплачивает наш народ вокруг общих идеалов, определяет вектор развития суверенного самостоятельного миролюбивого российского государства, деятельного члена международного сообщества", - сказал Путин на коллегии МИД.По его словам, конкретные направления внешнеполитической деятельности в непростых реалиях международной обстановки "отфиксируем и в готовящихся в новой редакции концепции внешней политики"."Этот документ наряду с утвержденной летом стратегией национальной безопасности по сути будет являться дорожной картой для МИДа и других министерств и ведомств", - отметил президент.
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в мире, владимир путин, россия
16:22 18.11.2021 (обновлено: 16:37 18.11.2021)
Путин назвал Россию миролюбивым государством
Путин назвал Россию миролюбивым государством
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия
- миролюбивое государство, концепция внешней политики страны будет дорожной картой для МИД и других ведомств, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Важно, что в нашем основном законе закреплены такие фундаментальные установки и ценности, как верность отчизне, уважение к родному языку, истории, культуре, традициям наших предков. То есть все то, что сплачивает наш народ вокруг общих идеалов, определяет вектор развития суверенного самостоятельного миролюбивого российского государства, деятельного члена международного сообщества", - сказал Путин на коллегии МИД.
По его словам, конкретные направления внешнеполитической деятельности в непростых реалиях международной обстановки "отфиксируем и в готовящихся в новой редакции концепции внешней политики".
"Этот документ наряду с утвержденной летом стратегией национальной безопасности по сути будет являться дорожной картой для МИДа и других министерств и ведомств", - отметил президент.