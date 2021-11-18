Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211118/rezervy-1759659061.html
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум - РИА Новости, 18.11.2021
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы РФ с 5 по 12 ноября увеличились на 0,7% и составили рекордные 626,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:10
2021-11-18T16:11
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568906175_0:0:2482:1396_1920x0_80_0_0_dd7a1744af7f561baddde9738549cee8.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Международные резервы РФ с 5 по 12 ноября увеличились на 0,7% и составили рекордные 626,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 1 ноября - тогда международные резервы РФ составили 624,2 миллиарда долларов."Объем международных резервов по состоянию на 12 ноября составил 626,2 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 4,1 миллиарда долларов, или на 0,7%, под воздействием положительной переоценки, а также покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - говорится в сообщении регулятора.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20211014/rezervy-1754477217.html
https://ria.ru/20211016/zoloto-1754570859.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568906175_288:0:2603:1736_1920x0_80_0_0_937e5e7af143517b74ebc688217af855.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
16:10 18.11.2021 (обновлено: 16:11 18.11.2021)
 
Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России достигли 626,2 миллиарда долларов, обновив максимум

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Международные резервы РФ с 5 по 12 ноября увеличились на 0,7% и составили рекордные 626,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.
Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 1 ноября - тогда международные резервы РФ составили 624,2 миллиарда долларов.
Маркировка слитка золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты на Красноярском заводе цветных металлов Красцветмет - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 00:44
Россия вошла в пятерку лидеров по объему международных резервов
"Объем международных резервов по состоянию на 12 ноября составил 626,2 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 4,1 миллиарда долларов, или на 0,7%, под воздействием положительной переоценки, а также покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.
Производство золотых банковских слитков на Екатеринбургском заводе - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 08:00
Золотое дно: в России истощается самый ценный ресурс
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Диетолог рассказала, что будет, если каждый день есть горький шоколад
03:47В Приморье взяли под стражу депутата, подозреваемого в развращении ребенка
03:44Эксперт рассказал, когда допустима двухкомпонентная ревакцинация
03:39В 16 регионах ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет
03:30В России создадут "суперреактор" для атомной энергетики будущего
03:20Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпы
03:15IT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефон
03:13Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам
02:50На Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить Крым
02:38Адвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсека
02:35Россиянам посоветовали самую полезную рыбу
02:20В Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощность
02:16Опубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в Петербурге
02:15В винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годом
02:15Эксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылке
02:10В Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" Германии
01:56Институт философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и Шпильрейн
01:45Врач рассказала, как избежать тромбоза после коронавируса
01:40СМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных
01:39"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потери
Лента новостейМолния
Диетолог рассказала, что будет, если каждый день есть горький шоколадВ Приморье взяли под стражу депутата, подозреваемого в развращении ребенкаЭксперт рассказал, когда допустима двухкомпонентная ревакцинацияВ 16 регионах ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 летВ России создадут "суперреактор" для атомной энергетики будущегоСеверокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпыIT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефонНеонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родамНа Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить КрымАдвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсекаРоссиянам посоветовали самую полезную рыбуВ Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощностьОпубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в ПетербургеВ винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годомЭксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылкеВ Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" ГерманииИнститут философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и ШпильрейнВрач рассказала, как избежать тромбоза после коронавирусаСМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потери