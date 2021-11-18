https://ria.ru/20211118/rezervy-1759659061.html
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум - РИА Новости, 18.11.2021
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы РФ с 5 по 12 ноября увеличились на 0,7% и составили рекордные 626,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:10
2021-11-18T16:10
2021-11-18T16:11
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568906175_0:0:2482:1396_1920x0_80_0_0_dd7a1744af7f561baddde9738549cee8.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Международные резервы РФ с 5 по 12 ноября увеличились на 0,7% и составили рекордные 626,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 1 ноября - тогда международные резервы РФ составили 624,2 миллиарда долларов."Объем международных резервов по состоянию на 12 ноября составил 626,2 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 4,1 миллиарда долларов, или на 0,7%, под воздействием положительной переоценки, а также покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - говорится в сообщении регулятора.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20211014/rezervy-1754477217.html
https://ria.ru/20211016/zoloto-1754570859.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568906175_288:0:2603:1736_1920x0_80_0_0_937e5e7af143517b74ebc688217af855.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
16:10 18.11.2021 (обновлено: 16:11 18.11.2021)
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России достигли 626,2 миллиарда долларов, обновив максимум
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Международные резервы РФ с 5 по 12 ноября увеличились на 0,7% и составили рекордные 626,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.
Предыдущий рекорд ЦБ
зафиксировал 1 ноября - тогда международные резервы РФ составили 624,2 миллиарда долларов.
"Объем международных резервов по состоянию на 12 ноября составил 626,2 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 4,1 миллиарда долларов, или на 0,7%, под воздействием положительной переоценки, а также покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ
и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.