https://ria.ru/20211118/rezervy-1759659061.html

Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России обновили исторический максимум - РИА Новости, 18.11.2021

Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы РФ с 5 по 12 ноября увеличились на 0,7% и составили рекордные 626,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:10

2021-11-18T16:10

2021-11-18T16:11

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Международные резервы РФ с 5 по 12 ноября увеличились на 0,7% и составили рекордные 626,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 1 ноября - тогда международные резервы РФ составили 624,2 миллиарда долларов."Объем международных резервов по состоянию на 12 ноября составил 626,2 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 4,1 миллиарда долларов, или на 0,7%, под воздействием положительной переоценки, а также покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - говорится в сообщении регулятора.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20211014/rezervy-1754477217.html

https://ria.ru/20211016/zoloto-1754570859.html

россия

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия