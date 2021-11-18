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Минздрав дал рекомендации по ревакцинации "Спутником Лайт"
Минздрав дал рекомендации по ревакцинации "Спутником Лайт" - РИА Новости, 18.11.2021
Минздрав дал рекомендации по ревакцинации "Спутником Лайт"
Использование вакцины "Спутник Лайт" целесообразно для ревакцинации через полгода после первичной в условиях пандемии COVID-19, а также через 6 месяцев после... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:04
2021-11-18T14:04
2021-11-18T14:04
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Использование вакцины "Спутник Лайт" целесообразно для ревакцинации через полгода после первичной в условиях пандемии COVID-19, а также через 6 месяцев после перенесенного заболевания, следует из обновленной версии методических рекомендаций Минздрава РФ."Использование вакцины "Спутник Лайт" целесообразно для повторной вакцинации через 6 месяцев после первичной вакцинации в условиях пандемии COVID-19 или первичной вакцинации спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания взрослых старше 18 лет", - говорится в рекомендациях.
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Минздрав дал рекомендации по ревакцинации "Спутником Лайт"
Минздрав рекомендовал использовать "Спутник Лайт" для ревакцинации через полгода