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В Польше сообщили о гибели годовалого ребенка на границе с Белоруссией

В Польше сообщили о гибели годовалого ребенка на границе с Белоруссией - РИА Новости, 18.11.2021

В Польше сообщили о гибели годовалого ребенка на границе с Белоруссией

Годовалый ребенок скончался на польско-белорусской границе, сообщает Польский центр международной помощи. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T20:10

2021-11-18T20:10

2021-11-18T20:13

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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 18 ноя - РИА Новости. Годовалый ребенок скончался на польско-белорусской границе, сообщает Польский центр международной помощи."Мы получили сообщение о том, что по крайней мере один человек, который сейчас находится в лесу, нуждается в медицинской помощи. На месте выяснилось, что пострадавших трое. Они находились в лесу полтора месяца", - говорится в сообщении организации.По информации центра, у молодого мужчины была сильная боль внизу живота, он был голоден и обезвожен. Кроме него помощь понадобилась семейной паре из Сирии. У мужчины была рваная рана руки, а у женщины - колотая рана голени."Их годовалый ребенок умер в лесу", - говорится в сообщении.Ранее официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская сообщила, что ночью в польские медицинские учреждения пришлось госпитализировать семью из пятерых нелегалов, штурмовавших польскую границу.Это семья – женщина, мужчина и трое детей в возрасте семи, восьми и девяти лет. По словам Михальской, "они в хорошем состоянии", женщина жалуется на боль в животе, ее обследует, у детей - мелкие царапины.С начала года польские пограничники зафиксировали более 34 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, из них 6 тысяч - в ноябре, около 17,3 тысячи - в октябре, почти 7,7 тысячи - в сентябре и более 3,5 тысячи - в августе.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211118/granitsa-1759693548.html

https://ria.ru/20211118/putin-1759666015.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-18T20:10 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии