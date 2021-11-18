15:51 18.11.2021 (обновлено: 16:55 18.11.2021)
Топ-менеджера РБК вызвали в суд за неуказание статуса иноагентов
Топ-менеджера РБК Канаева вызвали в суд за неуказание статуса иноагентов и террористов
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев сообщил, что его вызывают в суд из-за цитирования иноагентов и упоминания экстремистов-террористов без указания на их статус.
"КоАП статья 13.15 части 2.1 - меня вызывают в суд из-за цитирования иноагентов и упоминания экстремистов-террористов. Сразу пять дел. Одно из них за то, что в новости про запрещенную в России террористическую организацию "Талибан"* забыли при публикации вставить слова про то, что она запрещенная и террористическая", - написал Канаев в Facebook. Он отметил, что в новости сразу дописали слова.
"Мы исполняем все законы, которыми регулируется работа СМИ. Но никаких предупреждений. Не имеет значения, что мы сами, когда заметили, дописали. Просто - "В случае уклонения от вызова в суд лицо может быть подвергнуто приводу". Но меня беспокоит не столько запрещенная в России террористическая организация "Талибан"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Как известно, цитирование иноагентов даже с соответствующей пометкой, а тем более без - это одно из двух требующихся оснований для внесения, собственно, в сам реестр иноагентов", - добавил Канаев.
По его словам, второе основание - наличие иностранного финансирования, здесь открывается простор для интерпретаций. Канаев привел пример, что, по мнению юридической службы объединенной редакции РБК, которые годами защищает журналистов в судах, текущие формулировки закона не исключают отнесения к иностранному финансированию, в том числе, поступления денег по рекламным контрактам с зарубежными брендами. А зарубежные бренды рекламируют все.
"Поэтому мы еще на старте правоприменительной практики подготовили пакет поправок к этому закону, чтобы исключить риск его избирательного применения и негативного влияния на отрасль", - завершил он.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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