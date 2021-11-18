https://ria.ru/20211118/rbk-1759654960.html

Топ-менеджера РБК вызвали в суд за неуказание статуса иноагентов

Топ-менеджера РБК вызвали в суд за неуказание статуса иноагентов - РИА Новости, 18.11.2021

Топ-менеджера РБК вызвали в суд за неуказание статуса иноагентов

Руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев сообщил, что его вызывают в суд из-за цитирования иноагентов и упоминания экстремистов-террористов без... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T15:51

2021-11-18T15:51

2021-11-18T16:55

общество

технологии

талибан

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев сообщил, что его вызывают в суд из-за цитирования иноагентов и упоминания экстремистов-террористов без указания на их статус."КоАП статья 13.15 части 2.1 - меня вызывают в суд из-за цитирования иноагентов и упоминания экстремистов-террористов. Сразу пять дел. Одно из них за то, что в новости про запрещенную в России террористическую организацию "Талибан"* забыли при публикации вставить слова про то, что она запрещенная и террористическая", - написал Канаев в Facebook. Он отметил, что в новости сразу дописали слова."Мы исполняем все законы, которыми регулируется работа СМИ. Но никаких предупреждений. Не имеет значения, что мы сами, когда заметили, дописали. Просто - "В случае уклонения от вызова в суд лицо может быть подвергнуто приводу". Но меня беспокоит не столько запрещенная в России террористическая организация "Талибан"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Как известно, цитирование иноагентов даже с соответствующей пометкой, а тем более без - это одно из двух требующихся оснований для внесения, собственно, в сам реестр иноагентов", - добавил Канаев.По его словам, второе основание - наличие иностранного финансирования, здесь открывается простор для интерпретаций. Канаев привел пример, что, по мнению юридической службы объединенной редакции РБК, которые годами защищает журналистов в судах, текущие формулировки закона не исключают отнесения к иностранному финансированию, в том числе, поступления денег по рекламным контрактам с зарубежными брендами. А зарубежные бренды рекламируют все."Поэтому мы еще на старте правоприменительной практики подготовили пакет поправок к этому закону, чтобы исключить риск его избирательного применения и негативного влияния на отрасль", - завершил он.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211019/shtraf-1755212919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, талибан, рбк (медиагруппа), россия