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Топ-менеджера РБК вызвали в суд за неуказание статуса иноагентов
Топ-менеджера РБК вызвали в суд за неуказание статуса иноагентов - РИА Новости, 18.11.2021
Топ-менеджера РБК вызвали в суд за неуказание статуса иноагентов
Руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев сообщил, что его вызывают в суд из-за цитирования иноагентов и упоминания экстремистов-террористов без... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:51
2021-11-18T16:55
общество
технологии
талибан
рбк (медиагруппа)
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев сообщил, что его вызывают в суд из-за цитирования иноагентов и упоминания экстремистов-террористов без указания на их статус."КоАП статья 13.15 части 2.1 - меня вызывают в суд из-за цитирования иноагентов и упоминания экстремистов-террористов. Сразу пять дел. Одно из них за то, что в новости про запрещенную в России террористическую организацию "Талибан"* забыли при публикации вставить слова про то, что она запрещенная и террористическая", - написал Канаев в Facebook. Он отметил, что в новости сразу дописали слова."Мы исполняем все законы, которыми регулируется работа СМИ. Но никаких предупреждений. Не имеет значения, что мы сами, когда заметили, дописали. Просто - "В случае уклонения от вызова в суд лицо может быть подвергнуто приводу". Но меня беспокоит не столько запрещенная в России террористическая организация "Талибан"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Как известно, цитирование иноагентов даже с соответствующей пометкой, а тем более без - это одно из двух требующихся оснований для внесения, собственно, в сам реестр иноагентов", - добавил Канаев.По его словам, второе основание - наличие иностранного финансирования, здесь открывается простор для интерпретаций. Канаев привел пример, что, по мнению юридической службы объединенной редакции РБК, которые годами защищает журналистов в судах, текущие формулировки закона не исключают отнесения к иностранному финансированию, в том числе, поступления денег по рекламным контрактам с зарубежными брендами. А зарубежные бренды рекламируют все."Поэтому мы еще на старте правоприменительной практики подготовили пакет поправок к этому закону, чтобы исключить риск его избирательного применения и негативного влияния на отрасль", - завершил он.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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общество, технологии, талибан, рбк (медиагруппа), россия
15:51 18.11.2021 (обновлено: 16:55 18.11.2021)
 
Топ-менеджера РБК вызвали в суд за неуказание статуса иноагентов

Топ-менеджера РБК Канаева вызвали в суд за неуказание статуса иноагентов и террористов

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание медиахолдинга "РБК" в Москве
Здание медиахолдинга РБК в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев сообщил, что его вызывают в суд из-за цитирования иноагентов и упоминания экстремистов-террористов без указания на их статус.
"КоАП статья 13.15 части 2.1 - меня вызывают в суд из-за цитирования иноагентов и упоминания экстремистов-террористов. Сразу пять дел. Одно из них за то, что в новости про запрещенную в России террористическую организацию "Талибан"* забыли при публикации вставить слова про то, что она запрещенная и террористическая", - написал Канаев в Facebook. Он отметил, что в новости сразу дописали слова.
Студия радиостанции Эхо Москвы. 23 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 14:42
"Эхо Москвы" получило 24 штрафа за упоминание иноагентов без маркировки
"Мы исполняем все законы, которыми регулируется работа СМИ. Но никаких предупреждений. Не имеет значения, что мы сами, когда заметили, дописали. Просто - "В случае уклонения от вызова в суд лицо может быть подвергнуто приводу". Но меня беспокоит не столько запрещенная в России террористическая организация "Талибан"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Как известно, цитирование иноагентов даже с соответствующей пометкой, а тем более без - это одно из двух требующихся оснований для внесения, собственно, в сам реестр иноагентов", - добавил Канаев.
По его словам, второе основание - наличие иностранного финансирования, здесь открывается простор для интерпретаций. Канаев привел пример, что, по мнению юридической службы объединенной редакции РБК, которые годами защищает журналистов в судах, текущие формулировки закона не исключают отнесения к иностранному финансированию, в том числе, поступления денег по рекламным контрактам с зарубежными брендами. А зарубежные бренды рекламируют все.
"Поэтому мы еще на старте правоприменительной практики подготовили пакет поправок к этому закону, чтобы исключить риск его избирательного применения и негативного влияния на отрасль", - завершил он.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 20:26
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ОбществоТехнологииТалибанРБК (медиагруппа)Россия
 
 
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