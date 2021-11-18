https://ria.ru/20211118/rassledovanie-1759726063.html
В США КСОРС приостановила деятельность из-за расследования ФБР
В США КСОРС приостановила деятельность из-за расследования ФБР - РИА Новости, 19.11.2021
В США КСОРС приостановила деятельность из-за расследования ФБР
Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) объявил о приостановлении своей деятельности в связи с расследованием американских... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-18T23:53
2021-11-18T23:53
2021-11-19T00:00
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) объявил о приостановлении своей деятельности в связи с расследованием американских спецслужб, говорится в опубликованном на сайте организации заявлении."Данное решение принято в связи с расследованием американских спецслужб, в результате которого на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР", - сказано в заявлении.В КСОРС подчеркнули, что организация никогда не вмешивалась во внутриполитическую повестку США, не располагала финансовыми средствами, не получала и не раздавала какие-либо гранты."Тем не менее по неизвестным нам причинам некоторые члены КСОРС, а также другие представители русской общины стали фигурантами расследования о нарушениях законов об иностранных агентах", - указано в документе.
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в мире, сша, россия, фбр
23:53 18.11.2021 (обновлено: 00:00 19.11.2021)
В США КСОРС приостановила деятельность из-за расследования ФБР
Организация соотечественников России в США остановила работу из-за расследования ФБР
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) объявил о приостановлении своей деятельности в связи с расследованием американских спецслужб, говорится в опубликованном на сайте организации заявлении.
"Данное решение принято в связи с расследованием американских спецслужб, в результате которого на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США
, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР
", - сказано в заявлении.
В КСОРС подчеркнули, что организация никогда не вмешивалась во внутриполитическую повестку США, не располагала финансовыми средствами, не получала и не раздавала какие-либо гранты.
"Тем не менее по неизвестным нам причинам некоторые члены КСОРС, а также другие представители русской общины стали фигурантами расследования о нарушениях законов об иностранных агентах", - указано в документе.