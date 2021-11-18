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Рашкин заявил о готовности купить лосиху и выпустить ее на волю
Рашкин заявил о готовности купить лосиху и выпустить ее на волю - РИА Новости, 18.11.2021
Рашкин заявил о готовности купить лосиху и выпустить ее на волю
Депутат Госдумы Валерий Рашкин, подозреваемый в незаконной охоте, заявил в эфире "Первого канала", что готов купить лосиху и привезти ее для размножения в... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T19:21
2021-11-18T19:21
2021-11-18T19:21
происшествия
валерий рашкин
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Валерий Рашкин, подозреваемый в незаконной охоте, заявил в эфире "Первого канала", что готов купить лосиху и привезти ее для размножения в место, где ранее охотился.В четверг Рашкин, в конце октября задержанный в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте, опубликовал на своем канале на YouTube видео, в котором рассказал, что застрелил лося."Я на сегодняшний день принимаю меры, чтобы закупить лося где-то и привезти его туда и выпустить. Лосиху - для того, чтобы она жила, размножалась, там были стада. Я готов на это", - сказал политик.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что представление Генпрокуратуры РФ о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности поступило в Госдуму.По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждал сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК РФ.Позднее депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ) сообщил РИА Новости, что фракция коммунистов пока не получала результаты расследования по делу о задержании Рашкина.
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происшествия, валерий рашкин, дело о незаконной охоте с участием рашкина
Рашкин заявил о готовности купить лосиху и выпустить ее на волю
Рашкин заявил, что хочет купить лосиху и выпустить на волю в месте, где ранее охотился
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Депутат Госдумы Валерий Рашкин
, подозреваемый в незаконной охоте, заявил в эфире "Первого канала"
, что готов купить лосиху и привезти ее для размножения в место, где ранее охотился.
В четверг Рашкин, в конце октября задержанный в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте, опубликовал на своем канале на YouTube видео, в котором рассказал, что застрелил лося.
"Я на сегодняшний день принимаю меры, чтобы закупить лося где-то и привезти его туда и выпустить. Лосиху - для того, чтобы она жила, размножалась, там были стада. Я готов на это", - сказал политик.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин
сообщил, что представление Генпрокуратуры РФ о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности поступило в Госдуму.
По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждал сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.
Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко
, расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК РФ.
Позднее депутат Госдумы Юрий Синельщиков
(КПРФ) сообщил РИА Новости, что фракция коммунистов пока не получала результаты расследования по делу о задержании Рашкина.