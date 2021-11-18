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Эксперт прокомментировал признание депутата Рашкина в убийстве лося
Эксперт прокомментировал признание депутата Рашкина в убийстве лося - РИА Новости, 18.11.2021
Эксперт прокомментировал признание депутата Рашкина в убийстве лося
Признание депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина в том, что это он застрелил лося, может смягчить ему наказание, если его обвинят, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:03
2021-11-18T16:45
происшествия
саратовская область
валерий рашкин
россия
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Признание депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина в том, что это он застрелил лося, может смягчить ему наказание, если его обвинят, рассказал РИА Новости опрошенный в качестве эксперта адвокат Сергей Михайлов.По его словам, помощь в расследовании и стремление загладить вину также повлияют на максимальный размер наказания, даже если судья не предоставит такой возможности. "Кроме того, суд обязательно примет во внимание признание вины и раскаяние подсудимого", — добавил Михайлов.В конце октября инспекторы в Саратовской области остановили автомобиль коммуниста и обнаружили в нем тело застреленного животного. Сам Рашкин утверждал, что наткнулся на него, пока гулял в лесу, и взял с собой. Неподалеку от места разделки лосиной туши нашли карабин и патроны, а также охотничий билет и разрешение на оружие на имя Валерия Рашкина. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, его передали в центральный аппарат ведомства. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.Накануне в Госдуму поступило представление Генпрокуратуры о лишении парламентария неприкосновенности. Позже Рашкин признался, что стрелял в лося.
https://ria.ru/20211117/neprikosnovennost-1759535934.html
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происшествия, саратовская область, валерий рашкин, россия, дело о незаконной охоте с участием рашкина
12:03 18.11.2021 (обновлено: 16:45 18.11.2021)
 
Эксперт прокомментировал признание депутата Рашкина в убийстве лося

Адвокат Михайлов: признание депутата Рашкина в убийстве лося может смягчить ему наказание

© Фото : МВД РоссииВалерий Рашкин на месте задержания в Лысогорском районе Саратовской области
Валерий Рашкин на месте задержания в Лысогорском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : МВД России
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Признание депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина в том, что это он застрелил лося, может смягчить ему наказание, если его обвинят, рассказал РИА Новости опрошенный в качестве эксперта адвокат Сергей Михайлов.
"Насколько я понимаю, уголовное дело было возбуждено по факту случившегося по части 1 статьи 258 УК России ("Незаконная охота"). Преступление по данной статье, согласно УК, считается преступлением небольшой тяжести. Если Рашкину предъявят обвинение, он сможет просить рассмотреть его дело в особом порядке при полном признании вины. Это значительно снизит верхнюю планку возможного наказания", — пояснил он.
По его словам, помощь в расследовании и стремление загладить вину также повлияют на максимальный размер наказания, даже если судья не предоставит такой возможности.
"Кроме того, суд обязательно примет во внимание признание вины и раскаяние подсудимого", — добавил Михайлов.
В конце октября инспекторы в Саратовской области остановили автомобиль коммуниста и обнаружили в нем тело застреленного животного. Сам Рашкин утверждал, что наткнулся на него, пока гулял в лесу, и взял с собой. Неподалеку от места разделки лосиной туши нашли карабин и патроны, а также охотничий билет и разрешение на оружие на имя Валерия Рашкина. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, его передали в центральный аппарат ведомства. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.
Накануне в Госдуму поступило представление Генпрокуратуры о лишении парламентария неприкосновенности. Позже Рашкин признался, что стрелял в лося.
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ПроисшествияСаратовская областьВалерий РашкинРоссияДело о незаконной охоте с участием Рашкина
 
 
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