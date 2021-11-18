https://ria.ru/20211118/rashkin-1759603425.html

Эксперт прокомментировал признание депутата Рашкина в убийстве лося

Эксперт прокомментировал признание депутата Рашкина в убийстве лося - РИА Новости, 18.11.2021

Эксперт прокомментировал признание депутата Рашкина в убийстве лося

Признание депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина в том, что это он застрелил лося, может смягчить ему наказание, если его обвинят, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:03

2021-11-18T12:03

2021-11-18T16:45

происшествия

саратовская область

валерий рашкин

россия

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Признание депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина в том, что это он застрелил лося, может смягчить ему наказание, если его обвинят, рассказал РИА Новости опрошенный в качестве эксперта адвокат Сергей Михайлов.По его словам, помощь в расследовании и стремление загладить вину также повлияют на максимальный размер наказания, даже если судья не предоставит такой возможности. "Кроме того, суд обязательно примет во внимание признание вины и раскаяние подсудимого", — добавил Михайлов.В конце октября инспекторы в Саратовской области остановили автомобиль коммуниста и обнаружили в нем тело застреленного животного. Сам Рашкин утверждал, что наткнулся на него, пока гулял в лесу, и взял с собой. Неподалеку от места разделки лосиной туши нашли карабин и патроны, а также охотничий билет и разрешение на оружие на имя Валерия Рашкина. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, его передали в центральный аппарат ведомства. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.Накануне в Госдуму поступило представление Генпрокуратуры о лишении парламентария неприкосновенности. Позже Рашкин признался, что стрелял в лося.

https://ria.ru/20211117/neprikosnovennost-1759535934.html

саратовская область

россия

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происшествия, саратовская область, валерий рашкин, россия, дело о незаконной охоте с участием рашкина