https://ria.ru/20211118/rada-1759632441.html

В Раде оппозиция требует возбудить дело против руководства Украины

В Раде оппозиция требует возбудить дело против руководства Украины - РИА Новости, 18.11.2021

В Раде оппозиция требует возбудить дело против руководства Украины

Оппозиция в украинском парламенте после расследования издания The Insider* и Bellingcat* (признаны в России иностранными агентами) об операции против 33... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:04

2021-11-18T14:04

2021-11-18T14:04

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ирина геращенко

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КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Оппозиция в украинском парламенте после расследования издания The Insider* и Bellingcat* (признаны в России иностранными агентами) об операции против 33 россиян в 2020 году требует открыть уголовное дело по факту госизмены высшим руководством Украины, в частности, по превышению служебных полномочий руководителем офиса президента Андреем Ермаком, заявила депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.В среду издания The Insider* и Bellingcat* со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию против 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета. Также издания отмечают со ссылкой на "бывших оперативников", что когда 23 июля 2020 года они прибыли в офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят и их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком. Тогда стало известно, что офис президента просит отложить операцию, говорится в материале."Мы обращаемся к правоохранительным органам немедленно начать уголовное расследование, как минимум по факту превышения служебных обязательств руководителем офиса президента (Ермака – ред.), который у нас работает вице-президентом. Его никто не избирал, но он дает указания украинским спецслужбам", - заявила Геращенко, выступая в Раде в четверг. По ее словам, оппозиция также требует начать расследование по факту "измена" и немедленно создать следственную комиссии в Раде и "допросить там всех, кто присутствовал на совещании и откуда пошел слив операции".Телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники в сентябре сообщила, что США финансово и консультационно поддерживали прошлогоднюю операцию украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что такие следы есть. Позднее Федеральная служба безопасности России подтвердила информацию американского телеканала.Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан.Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.*Организация признана в России иностранным агентом

https://ria.ru/20211118/rada-1759606656.html

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в мире, киев, белоруссия, дмитрий песков, владимир зеленский, министерство обороны украины, генеральная прокуратура рф, ирина геращенко, европейская солидарность, россия