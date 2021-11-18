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В Раде оппозиция требует возбудить дело против руководства Украины
В Раде оппозиция требует возбудить дело против руководства Украины - РИА Новости, 18.11.2021
В Раде оппозиция требует возбудить дело против руководства Украины
Оппозиция в украинском парламенте после расследования издания The Insider* и Bellingcat* (признаны в России иностранными агентами) об операции против 33... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:04
2021-11-18T14:04
в мире
киев
белоруссия
дмитрий песков
владимир зеленский
министерство обороны украины
генеральная прокуратура рф
ирина геращенко
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КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Оппозиция в украинском парламенте после расследования издания The Insider* и Bellingcat* (признаны в России иностранными агентами)&nbsp; об операции против 33 россиян в 2020 году требует открыть уголовное дело по факту госизмены высшим руководством Украины, в частности, по превышению служебных полномочий руководителем офиса президента Андреем Ермаком, заявила депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.В среду издания The Insider* и Bellingcat* со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию против 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета. Также издания отмечают со ссылкой на "бывших оперативников", что когда 23 июля 2020 года они прибыли в офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят и их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком. Тогда стало известно, что офис президента просит отложить операцию, говорится в материале."Мы обращаемся к правоохранительным органам немедленно начать уголовное расследование, как минимум по факту превышения служебных обязательств руководителем офиса президента (Ермака – ред.), который у нас работает вице-президентом. Его никто не избирал, но он дает указания украинским спецслужбам", - заявила Геращенко, выступая в Раде в четверг. По ее словам, оппозиция также требует начать расследование по факту "измена" и немедленно создать следственную комиссии в Раде и "допросить там всех, кто присутствовал на совещании и откуда пошел слив операции".Телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники в сентябре сообщила, что США финансово и консультационно поддерживали прошлогоднюю операцию украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что такие следы есть. Позднее Федеральная служба безопасности России подтвердила информацию американского телеканала.Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан.Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.*Организация признана в России иностранным агентом
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в мире, киев, белоруссия, дмитрий песков, владимир зеленский, министерство обороны украины, генеральная прокуратура рф, ирина геращенко, европейская солидарность, россия
14:04 18.11.2021
 
В Раде оппозиция требует возбудить дело против руководства Украины

Оппозиция Рады потребовала возбудить против руководства Украины дело о госизмене

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко
Депутат партии Европейская Солидарность Ирина Геращенко - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутат партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко
Читать ria.ru в
КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Оппозиция в украинском парламенте после расследования издания The Insider* и Bellingcat* (признаны в России иностранными агентами)  об операции против 33 россиян в 2020 году требует открыть уголовное дело по факту госизмены высшим руководством Украины, в частности, по превышению служебных полномочий руководителем офиса президента Андреем Ермаком, заявила депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.
В среду издания The Insider* и Bellingcat* со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию против 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета. Также издания отмечают со ссылкой на "бывших оперативников", что когда 23 июля 2020 года они прибыли в офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят и их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком. Тогда стало известно, что офис президента просит отложить операцию, говорится в материале.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 12:16
Верховная Рада приняла закон об усилении защиты государственной границы
"Мы обращаемся к правоохранительным органам немедленно начать уголовное расследование, как минимум по факту превышения служебных обязательств руководителем офиса президента (Ермака – ред.), который у нас работает вице-президентом. Его никто не избирал, но он дает указания украинским спецслужбам", - заявила Геращенко, выступая в Раде в четверг. По ее словам, оппозиция также требует начать расследование по факту "измена" и немедленно создать следственную комиссии в Раде и "допросить там всех, кто присутствовал на совещании и откуда пошел слив операции".
Телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники в сентябре сообщила, что США финансово и консультационно поддерживали прошлогоднюю операцию украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что такие следы есть. Позднее Федеральная служба безопасности России подтвердила информацию американского телеканала.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 15:19
В Раде предложили провести прямые переговоры с представителями ДНР и ЛНР
Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан.
Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.
*Организация признана в России иностранным агентом
 
В миреКиевБелоруссияДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийМинистерство обороны УкраиныГенеральная прокуратура РФИрина ГеращенкоЕвропейская солидарностьРоссия
 
 
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