https://ria.ru/20211118/qr-kod-1759652171.html

На Урале создали самый большой в России QR-код

На Урале создали самый большой в России QR-код - РИА Новости, 18.11.2021

На Урале создали самый большой в России QR-код

Баннер в виде QR-кода размером 100 квадратных метров, который удерживали с разных сторон 80 человек, представили в четверг в городе Миасс Челябинской области к... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T15:32

2021-11-18T15:32

2021-11-18T15:32

общество

технологии

челябинская область

миасс

урал (автомобильный завод)

россия

qr-код

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Баннер в виде QR-кода размером 100 квадратных метров, который удерживали с разных сторон 80 человек, представили в четверг в городе Миасс Челябинской области к 80-летию образования автозавода "Урал", организаторы флэшмоба отправят доказательную базу для установления рекорда на самый большой QR-код в Книгу рекордов России, сообщила пресс-служба завода."В день рождения Миасса, 18 ноября 2021 года, сотрудники автомобильного завода "Урал" организовали на площади перед стелой первому уральскому автомобилю "ЗиС-5В" флэшмоб на "Самый большой QR-код в России", таким образом поздравив родное предприятие с приближающимся 80-летним юбилеем. Данная акция уникальна и не имеет аналогов в России. В самое ближайшее время вся доказательная база, необходимая для регистрации рекорда, будет направлена в Книгу рекордов России", - говорится в сообщении.Участниками флэшмоба стали сотрудники автомобильного завода "Урал" и всех предприятий миасской площадки Бизнеса "Грузовые автомобили" - всего участие в акции приняли 80 человек, по числу прожитых заводом "Урал" лет, уточняется в сообщении.Суть флэшмоба заключалась в создании и демонстрации огромного баннера размером 100 квадратных метров, на поверхность которого был нанесен QR-код, который перенаправляет все наведенные на него мобильные устройства на информационный портал, рассказывающий о пути становления и развития градообразующего предприятия Миасса, поясняет пресс-служба.Участники флэшмоба взяли QR-код и со словами "С Днем рождения, Миасс!" подняли его на уровне плеч, а квадрокоптер зафиксировал изображение сверху. Задумка провести QR-флэшмоб принадлежит активистам молодежного движения АЗ "Урал", добавляет пресс-служба.

https://ria.ru/20211113/qr-kod-1758883970.html

https://ria.ru/20211115/qr-kod-1759094788.html

челябинская область

миасс

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, челябинская область, миасс, урал (автомобильный завод), россия, qr-код