https://ria.ru/20211118/qr-kod-1759652171.html
На Урале создали самый большой в России QR-код
На Урале создали самый большой в России QR-код - РИА Новости, 18.11.2021
На Урале создали самый большой в России QR-код
Баннер в виде QR-кода размером 100 квадратных метров, который удерживали с разных сторон 80 человек, представили в четверг в городе Миасс Челябинской области к... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:32
2021-11-18T15:32
2021-11-18T15:32
общество
технологии
челябинская область
миасс
урал (автомобильный завод)
россия
qr-код
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Баннер в виде QR-кода размером 100 квадратных метров, который удерживали с разных сторон 80 человек, представили в четверг в городе Миасс Челябинской области к 80-летию образования автозавода "Урал", организаторы флэшмоба отправят доказательную базу для установления рекорда на самый большой QR-код в Книгу рекордов России, сообщила пресс-служба завода."В день рождения Миасса, 18 ноября 2021 года, сотрудники автомобильного завода "Урал" организовали на площади перед стелой первому уральскому автомобилю "ЗиС-5В" флэшмоб на "Самый большой QR-код в России", таким образом поздравив родное предприятие с приближающимся 80-летним юбилеем. Данная акция уникальна и не имеет аналогов в России. В самое ближайшее время вся доказательная база, необходимая для регистрации рекорда, будет направлена в Книгу рекордов России", - говорится в сообщении.Участниками флэшмоба стали сотрудники автомобильного завода "Урал" и всех предприятий миасской площадки Бизнеса "Грузовые автомобили" - всего участие в акции приняли 80 человек, по числу прожитых заводом "Урал" лет, уточняется в сообщении.Суть флэшмоба заключалась в создании и демонстрации огромного баннера размером 100 квадратных метров, на поверхность которого был нанесен QR-код, который перенаправляет все наведенные на него мобильные устройства на информационный портал, рассказывающий о пути становления и развития градообразующего предприятия Миасса, поясняет пресс-служба.Участники флэшмоба взяли QR-код и со словами "С Днем рождения, Миасс!" подняли его на уровне плеч, а квадрокоптер зафиксировал изображение сверху. Задумка провести QR-флэшмоб принадлежит активистам молодежного движения АЗ "Урал", добавляет пресс-служба.
https://ria.ru/20211113/qr-kod-1758883970.html
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общество, технологии, челябинская область, миасс, урал (автомобильный завод), россия, qr-код
На Урале создали самый большой в России QR-код
Сотрудники автозавода "Урал" создали баннер в виде QR-кода в сто квадратных метров
ЧЕЛЯБИНСК, 18 ноя – РИА Новости.
Баннер в виде QR-кода размером 100 квадратных метров, который удерживали с разных сторон 80 человек, представили в четверг в городе Миасс Челябинской области
к 80-летию образования автозавода "Урал", организаторы флэшмоба отправят доказательную базу для установления рекорда на самый большой QR-код в Книгу рекордов России
, сообщила пресс-служба завода.
"В день рождения Миасса, 18 ноября 2021 года, сотрудники автомобильного завода "Урал" организовали на площади перед стелой первому уральскому автомобилю "ЗиС-5В" флэшмоб на "Самый большой QR-код в России", таким образом поздравив родное предприятие с приближающимся 80-летним юбилеем. Данная акция уникальна и не имеет аналогов в России. В самое ближайшее время вся доказательная база, необходимая для регистрации рекорда, будет направлена в Книгу рекордов России", - говорится в сообщении.
Участниками флэшмоба стали сотрудники автомобильного завода "Урал" и всех предприятий миасской площадки Бизнеса "Грузовые автомобили" - всего участие в акции приняли 80 человек, по числу прожитых заводом "Урал" лет, уточняется в сообщении.
Суть флэшмоба заключалась в создании и демонстрации огромного баннера размером 100 квадратных метров, на поверхность которого был нанесен QR-код, который перенаправляет все наведенные на него мобильные устройства на информационный портал, рассказывающий о пути становления и развития градообразующего предприятия Миасса, поясняет пресс-служба.
Участники флэшмоба взяли QR-код и со словами "С Днем рождения, Миасс!" подняли его на уровне плеч, а квадрокоптер зафиксировал изображение сверху. Задумка провести QR-флэшмоб принадлежит активистам молодежного движения АЗ "Урал", добавляет пресс-служба.